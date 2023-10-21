Обманывали только казахстанцев: крупнейший мошеннический call-центр разоблачили на Украине

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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупнейший мошеннический call-центр, который обманывал только казахстанцев, разоблачили в прошлом году на территории Украины, сообщил сегодня на заседании мажилиса замглавы МВД Игорь Лепеха.





Совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули", - рассказал Лепеха.





По его словам, сложность расследования и пресечения трансграничной преступной деятельности зарубежных интернет-мошенников заключается не только в их местонахождении, то есть за пределами страны, но и в использовании ими хакерских программ.





Для того чтобы оставаться в тени, мошенники используют так называемых дропперов"из числа граждан Казахстана, которых они находят в телеграм-каналах. Им поручают открыть счета в нескольких банках, на которые в дальнейшем поступают деньги потенциальных потерпевших, определенную часть из которых дропперы оставляют себе (до 10 %), а оставшиеся зачисляют на указанные мошенниками банковские иные электронные счета. Так выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем теряются в криптовалютной системе", - пояснил замглавы МВД.





Еще одной проблемой, по его словам, является позднее обращение потерпевших в полицию.





Похищенные деньги снимаются со счетов и перенаправляются за границу еще до того, как граждане осознают, что стали жертвами мошенников. В среднем срок обращения в органы внутренних дел с момента совершения преступления составляет от 3 дней до нескольких месяцев", - пояснил Лепеха.





Он напомнил, что в ноябре прошлого года был разработан и запущен механизм блокирования зарубежных звонков с подменных номеров, используемых мошенниками.





С момента внедрения данного инструмента, то есть за 11 месяцев, пресечено свыше 37 млн попыток зарубежных мошенников дозвониться до наших граждан для реализации своих преступных целей", - уточнил спикер.





По его словам, таким образом удалось сократить на 20% количество случаев, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, либо же предлагают оформить выгодный онлайн-заем. Также на 12% снизился уровень тяжкой и особо тяжкой категории этих преступлений.





Кроме того, с июля во всех регионах созданы специализированные следственно-оперативные группы CyberPol, которые напрямую работают с банками и операторами сотовой связи.





Это также позволяет при своевременном обращении потерпевших в полицию, снизить риски потери денег на стадии их вывода за пределы страны. Таким образом уже заблокированы попытки вывода мошенниками порядка 200 млн тенге", - рассказал Лепеха.





Также, по его словам, установлено 929 дропперов, банковские карты которых зарубежные мошенники использовали в своей преступной схеме.





Ранее Лепеха рассказал , что казахстанцы отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге. По данным замглавы МВД, в текущем году зарегистрировано свыше 13 700 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тысячи граждан.



