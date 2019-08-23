Ракета-носитель "Союз-2.1а" с роботом Федором на борту успешно стартовала с Байконура

Байконур. 22 августа. Kazakhstan Today - Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06.38 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14", передает Kazakhstan Today.

После отделения корабля от третьей ступени носителя специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами приступили к управлению его полётом, сообщается на сайте Роскосмоса.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли - 200 километров; максимальная высота над поверхностью Земли - 243 километра; период обращения - 88,64 минуты; наклонение орбиты - 51,67 градуса.

Сближение корабля "Союз МС-14" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Александра Скворцова. Программой полёта предусмотрена двухсуточная схема сближения транспортного корабля с Международной космической станцией. Его стыковка запланирована на 24 августа 2019 года, в 08.30 мск.

Как отметили в Роскосмосе, корабль доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850. Российским космонавтам предстоит тестировать системы робота в условиях космического полёта. Основным назначением робота является его использование при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе.

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