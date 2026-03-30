Реалистичного человекоподобного робота создали в Китае
Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае показали реалистичного человекоподобного робота, похожего на красивую, молодую девушку, сообщает naked-science.ru.
Человекоподобные роботы могут добиться успеха не за счет выполнения промышленных задач, а благодаря эмоциональному взаимодействию. Индустрия человекоподобной робототехники в Китае вступает в новую фазу: теперь ее внимание сосредоточено не только на мобильности и автоматизации, но и на том, что делает машину по-настоящему "человечной" - на лице", - пишет сайт.
По информации источника, недавние разработки гиперреалистичных лиц для человекоподобных роботов вызвали значительный интерес среди пользователей интернета и оживленные споры о том, станет ли правдоподобная внешность ключом к коммерческому успеху таких машин.
Дискуссия усилилась после того, как исследователь в области робототехники Юйхан Ху (Yuhang Hu), основатель компании Shouxing Technology, опубликовал новое видео в соцсети X. На нем человекоподобный робот-женщина демонстрирует поразительно реалистичную мимику: естественно моргает, осматривает помещение и реагирует на происходящее вокруг", - сообщает источник.
Разработка принадлежит компании AheadForm.
Эксперты считают, что роботы, способные выполнять задачи на производстве, уже существуют. Однако именно выразительная мимика и способность устанавливать эмоциональную связь с человеком считаются критически важными для их массового принятия.
Несколько китайских компаний уже продемонстрировали головы роботов с чрезвычайно реалистичной мимикой. В их основе - синтетическая кожа, микроприводы и системы искусственного интеллекта, позволяющие в реальном времени имитировать человеческие эмоции. Такие роботы умеют моргать, отслеживать лица собеседников и отвечать едва заметными изменениями выражения - благодаря чему общение с ними становится более естественным. Эти достижения указывают на то, что будущее человекоподобных роботов, возможно, будет зависеть не столько от механики движений, сколько от качества взаимодействия с человеком", - резюмирует источник.