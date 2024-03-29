Создать единую платформу электронного правительства планируют для стран СНГ

Президенту продемонстрировали интеллектуальное управление транспортными средствами и дорожным движением и сетевые технологические платформы

Фото: Генконсульство Китая в РК

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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил "Мастерскую Лу Бань" (далее - "Казахстанская мастерская"), расположенную на базе Восточно-Казахстанского технического университета.





Делегацию сопровождал представитель мастерской - ректор Тьянзинского политехнического университета Чжэн Цинчунь и президент Восточно-Казахстанского технического университета Сауле Рахметуллина.





Президент осмотрел зону обучения, где ему продемонстрировали интеллектуальное управление транспортными средствами и дорожным движением, и сетевые технологические платформы.





Генконсульство Китая в РК





Ректор Чжэн Цинчун ознакомил президента с ходом строительства "Мастерской Лу Бань" в Казахстане и сопровождал его во время посещения зоны комплексного обучения автомобильным технологиям. Токаев поочередно осмотрел предоставленное учебное оборудование и понаблюдал за работой преподавателей и студентов "Казахстанской мастерской".





Генконсульство Китая в РК





Я очень благодарен китайским университетам за их приложенные усилия, сделано очень хорошо. Надеюсь, что таких мастерских в Казахстане будет как можно больше", - сказал глава государства на китайском языке.





Он также сделал групповое фото с руководителями, участвующими в открытии мастерской университетов Китая и Казахстана, и студентами "Мастерской Лу Бань".





Запуск пробного периода "Мастерской Лу Бань" был инициирован 9 декабря 2023 года. Поручение о строительстве "Мастерских Лу Бань" в странах ШОС дал председатель КНР Си Цзиньпин.





Открытие мастерских содействует обмену профессиональным образованием и сотрудничеству между Китаем и Казахстаном, а также решает вопрос подготовки срочно необходимых профессиональных технических кадров для экономического и социального развития Казахстана", - подчеркивается в информации.





Генконсульство Китая в РК





Важно, что "Мастерская Лу Бань" открыта в Казахстане - стране, где Китай впервые выдвинул инициативу совместного строительства "Одного пояса и одного пути".





Первый этап строительства - это открытие специальностей по транспортному оборудованию и технологиям. Он включает в себя четыре основных учебных центра площадью 700 квадратных метров. Это техобслуживание, топливные системы, транспортные средства на новой энергии и интеллектуальные подключенные транспортные средства.





Проект расширения "Казахстанской мастерской" будет запущен в этом году. Будут добавлены дополнительные 460 квадратных метров площадей для мастерских, чтобы еще больше повысить преподавательский потенциал новых энергетических транспортных средств и интеллектуальных сетевых технологий, а также улучшить общий уровень строительства "Мастерской Лу Бань" в Казахстане", - говорится в информации.