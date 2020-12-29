В ЗКО китайские инвесторы запустили майнинг-ферму

Уральск. 28 декабря. Kazakhstan Today - Ферма расположена около посёлка Белес и официально называется Центр хранения и размещения виртуальных данных, которое принадлежит ТОО "LLY Agro Energy", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Уральская неделя ", при гигантской потребляемой мощности в 40-50 мВт, за электричество фирма платит даже меньше, чем физические лица - 12 тенге за кВт с НДС.

Компания ТОО "LLY Agro Energy" арендует площади у производителя электроэнергии ТОО "Батыс Пауэр" вблизи посёлка Белес. По данным акимата поселка Белес, заявленная сумма инвестпроекта 9,5 миллиарда тенге. Из них освоено 1,5 миллиарда тенге. Завершить строительство компания планирует в 1-м квартале 2021 года, так как из-за коронавируса есть проблемы с поставкой оборудования из Китая.

Тогда как прочие юридические лица платят за тариф на свет 23,02 тенге с НДС, физические лица - 13,34 тенге с НДС, а бюджет - 43,72 тенге с НДС за 1 кВт-ч, ТОО "LLY Agro Energy" получает ее за 12 тенге с НДС. То есть даже ниже, чем обычные потребители.

В разговоре представитель компании ТОО "LLY Agro Energy" Гали Искалиевым подтвердил, что это не что иное, как майнинг-центр.

Это законно, центр платит налоги. В бюджет уже поступило 14 миллионов налога. Фирма представляет площадки в аренду инвесторам. Какую информацию они там хранят неизвестно.

Мы покупаем электричество и предоставляем площадки в аренду нашим компаньонам из Китая, из Америки… Кто именно - коммерческая тайна, да… Какой тип данных мы размещаем на наших серверах, мы сказать не можем, поскольку не имеем к этому доступа… В свое время мы предлагали и нашему акимату поставить у нас серверы, платить аренду и размещать данные. Электричество мы покупаем у "Батыс Пауэр" по 12 тенге за 1 кВт-ч с НДС. Точную цифру потребляемой мощности, я сказать не могу. Где-то 40-50 мВт выходит. Это не майнинг, это блокчейн… Ну то есть двойного назначения: есть и для хранения данных и… И для другого назначения, допустим. Как майнинг", - рассказал представитель фирмы.

Напомним , 18 ноября под председательством главы государства состоялась рабочая встреча Совета иностранных инвесторов при президенте РК в формате видеоконференции. В ходе встречи глава государства выделил возможности IT-сферы, которая в условиях негативных последствий пандемии дала мощный стимул для ускоренного развития цифровой экономики. По его словам, развитие отечественной IT-отрасли, куда Казахстан планирует привлечь не менее 500 миллиардов тенге в течение 5 лет, требует серьезной поддержки мировых технологических компаний. Тогда же Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня порядка 6% мирового майнинга сосредоточено в Казахстане.

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