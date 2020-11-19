Казахстан планирует привлечь в IT-отрасль не менее 500 млрд тенге в течение 5 лет

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Под председательством главы государства состоялась рабочая встреча Совета иностранных инвесторов при президенте РК в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе мероприятия, разделенного на две сессии, подробно рассмотрены меры по восстановлению экономической и инвестиционной активности в Казахстане в условиях пандемии коронавируса, а также вопросы развития и повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны.

Глава государства также выделил возможности IT-сферы, которая в условиях негативных последствий пандемии дала мощный стимул для ускоренного развития цифровой экономики. По его словам, развитие отечественной IT-отрасли, куда Казахстан планирует привлечь не менее 500 миллиардов тенге в течение 5 лет, требует серьезной поддержки мировых технологических компаний.

Сегодня порядка 6% мирового майнинга сосредоточено в Казахстане. Кроме того, развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг открывает серьезные возможности для экспорта. Мы планируем привлечь инвестиции крупных мировых игроков в сфере облачных вычислений и платформ. Начаты подготовительные работы по строительству четырех мегацентров обработки данных - в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырау. Это колоссальные вычислительные мощности, которые будут находиться на крупной международной информационной магистрали", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отечественной фармацевтической отрасли. Президент заявил, что к 2025 году Казахстан рассчитывает увеличить долю собственного фармпроизводства в стране до 50%. Кроме того, будет активно развиваться производство медицинского оборудования и расходных материалов. Эти сферы открыты для инвестиций, и такие проекты, как было сказано в выступлении, получат полную поддержку со стороны государства.

Ранее президент сообщил , что правительством будет подготовлена качественно новая регуляторная система. Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной ревизии.

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