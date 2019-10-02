Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - Все госуслуги в Алматы оцифруют и создадут единую базу данных. Об этом на брифинге в пресс-центре акимата Алматы сообщил руководитель городского управления цифровизации Баян Конирбаев , передает Kazakhstan Today.

Оцифровка госуслуг проводится в соответствии с поручением акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева.

На данный момент мы создали площадку для мониторинга статуса всех объектов города, где можно отслеживать проведение всех сервисных работ по ремонту дорог, прокладки инфраструктурных сетей, концентрации школ, детских садов, больниц и так далее. Теперь необходимо улучшать это направление и создавать больше возможностей для жителей нашего города, чтобы они вовлекались в процесс его операционного развития", - подчеркнул Конирбаев.

Как сообщили в пресс-службе акима, оцифровка проводится с целью максимального упрощения доступности информационных систем для горожан. При этом будет создана единая база данных всей жизнедеятельности города. Реализация проекта позволит повысить уровень прозрачности госорганов и осведомленность жителей.

В работе примут участие несколько отделов управления цифровизации: проектного управления, процессного развития и управления изменениями, управления данных.

В акимате также сообщили, что к процессу цифровизации привлекут студентов и выпускников технических университетов и профильных колледжей. С этой целью будет налажено сотрудничество с учебными заведениями.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Алматы планируется запуск единого контакт-центра по работе с населением , который объединит в один номер все контакты городских управлений, районных акиматов, аварийных и коммунальных служб. Также будет открыт Дом городских сервисов, где все коммунальные службы Алматы будут производить перерасчет начислений, принимать жалобы на качество услуг и другое.

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