03.06.2024, 18:02 4956
Зонд "Чанъэ-6" передал первые данные с обратной стороны Луны
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский лунный зонд "Чанъэ-6" передал первые данные с обратной стороны Луны.
Национальная астрономическая обсерватория Китайской академии наук получила несколько снимков с камеры, установленной в нижней части космического аппарата. Она зафиксировала процесс спуска зонда на Луну", - сообщает bigasia.ru.
По словам специалистов, полученные изображения помогут проанализировать геологические особенности и рельеф в районе посадки "Чанъэ-6" и добавят ценную информацию при анализе образцов, которые доставит на Землю китайский зонд.
Отмечается, что космический аппарат оснащен обзорной камерой, прибором для спектрального анализа образцов грунта и детектором, который определяет геологическую структуру в месте посадки зонда.
Напомним, вчера стало известно, что китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны.
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04.06.2024, 12:02 1636
Зонд "Чанъэ-6" взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта
Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский зонд "Чанъэ-6" взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта, сообщает Китайское национальное космическое управление.
Во вторник утром с поверхности Луны взлетел китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта, которые впервые в человеческой истории были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли", - информирует агентство "Синьхуа" со ссылкой на управление.
Подчеркивается, что взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны.
Напомним, два дня назад стало известно, что китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны.
Вчера "Чанъэ-6" передал первые данные. Камера, установленная в нижней части космического аппарата, зафиксировала процесс спуска зонда на Луну.
03.06.2024, 13:42 6191
Развитие ИИ: страны ОДКБ приняли совместное заявление
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Члены Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности приняли заявление в связи с развитием технологий искусственного интеллекта.
Заявляем о намерении сделать все зависящее от государств-членов ОДКБ для создания в зоне ответственности ОДКБ комфортной юрисдикции с целью развития ИИ. Отмечаем своевременность разработки рекомендаций для государств-членов ОДКБ по созданию взаимовыгодных принципов развития национального законодательства в области формирования и использования больших данных и в области создания искусственного интеллекта и робототехники в целях обеспечения национальной безопасности", - цитирует текст заявления пресс-служба ПА.
В документе отмечается, что рассмотрение вопросов международного регулирования разработки и применения ИИ в гражданской сфере "должно осуществляться под эгидой ООН в межгосударственном формате, основываясь на надлежащем учете интересов всех стран мира".
Напомним, сегодня в Алматы проходит очередное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В 2024 году в организации председательствует Республика Казахстан. Сегодня перед спикерами государств - членов ОДКБ выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
28.05.2024, 08:04 15921
Проект "Цифровое месторождение": как инновации "Роснефти" делают нефтегазовую отрасль эффективной и безопасной
Фото: Роснефть
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Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по IT одного из старейших предприятий российской нефтегазовой отрасли АНК "Башнефть" Дмитрий Лозанский рассказал, как инновационный проект компании "Роснефть" - "Цифровое месторождение" делает нефтегазовую отрасль эффективной и безопасной, сообщает пресс-служба "Роснефти".
Сейчас проект "Цифровое месторождение" реализуется специалистами дочернего предприятия "Роснефти" АНК "Башнефть", расположенного в Республике Башкортостан. В рамках проекта создается виртуальная копия реального месторождения - цифровой двойник.
Благодаря цифровым двойникам нефтяники в режиме реального времени моделируют различные сценарии разработки и эксплуатации месторождения, выбирают наиболее оптимальные способы добычи, предсказывают возможные проблемы и заранее подыскивают решения. Это помогает оптимизировать процесс добычи, снижать риски и затраты, а также минимизировать вред окружающей среде", - пояснил Дмитрий Лозанский.
Он подчеркнул, что благодаря использованию цифровых двойников нефтегазовая отрасль становится более эффективной и безопасной как для людей, так и для планеты.
Совокупно внедрение новейших информационных технологий позволит добиться существенного роста производственных показателей и значимого экономического эффекта", - заявил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по IT "Башнефти".
Проект "Цифровое месторождение" основан на обработке больших данных. В хранилище данных "Цифрового месторождения" "Башнефти" собираются с необходимой частотой данные со 120 площадных объектов, с 12 000 скважин, на основе анализа которых реализованы сценарии выдачи рекомендаций.
На данный момент "Роснефть" нашла возможность полного импортозамещения цифровых технологий - проект является собственной разработкой компании.
Достижения в области цифровизации месторождений и другие IT-проекты "Роснефти" играют ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны, способствуя развитию инноваций, повышению эффективности производства и укреплению позиций национального нефтегазового комплекса на мировой арене", - добавил Дмитрий Лозанский.
Кроме того, сейчас компания применяет уникальное ПО собственной разработки для цифрового исследования керна.
Тюменский нефтяной научный центр совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" разработали наукоемкий программный комплекс "РН - Цифровой керн". Он позволяет точно оценить содержание нефти и газа в пласте и выбрать наиболее эффективные методы их добычи", - сообщили в "Роснефти".
Как пояснили в компании, уникальная программа методами математического моделирования и микротомографии создает цифровой двойник горной породы - объемную копию породы на уровне пор.
Также на базе тюменского института "Роснефти" разработана информационная система "РН-Лаб", которая, по сути, является цифровым двойником лаборатории.
Система предоставляет пользователю полную информацию о бизнес-процессах лабораторных исследований - от приемки керна и проб флюидов, поступающих от добывающих обществ, до отбора образцов и занесения в систему результатов исследований. Обработка данных выполняется в едином информационном пространстве, аналитические алгоритмы используют нейросеть, возможности искусственного интеллекта и технологии обработки и представления данных в цифровой форме", - сообщили в компании.
По оценке специалистов "Роснефти", внедрение "РН-Лаб" снизило трудозатраты на лабораторные исследования на 25%.
В 2023 году специалисты "РН-КрасноярскНИПИнефть" разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая кратно сокращает время одного из начальных этапов обработки сейсмических данных - "пикирования первых вступлений".
Подчеркивается, что внедрение искусственного интеллекта в обработку и интерпретацию сейсморазведки позволяет "оцифровать" опыт экспертов, потративших десятилетия на освоение теоретических основ метода.
Разработанная в "РН-КрасноярскНИПИнефть" технология по автоматизации выделения разломов позволяет специалистам переключиться от монотонного выполнения работ "вручную" к творческому процессу разработки гипотез и их тестированию", - пояснили в "Роснефти".
Сегодня российская компания "Роснефть" интегрирует информационные технологии во все аспекты своей деятельности - от разведки и добычи нефти и газа до транспортировки и переработки, включая обработку и анализ больших данных о месторождениях для повышения их эффективности с точки зрения экономики и экологии.
27.05.2024, 13:54 20361
Новый сорт устойчивой к засухе кормовой культуры вывели в Казахстане
Вид рекомендуется для создания долголетних сеянных пастбищ в пустынной и полупустынной зонах южного региона Казахстана
Фото: nasec.kz
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые отдела пастбищ и кормовых культур ТОО "Юго-западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства" вывели новый сорт чогона.
Изобретение назвали "жалын". Сорт создан методом массового отбора из дикорастущий популяции из Каракума Республики Туркменистан. Хорошо приспособлен на глинистых и солонцеватых почвах и сероземах, рассказали в Национальном аграрного научно-образовательном центре.
По словам специалистов, данный сорт устойчив к засухе и зимостоек. Вегетация начинается в марте, цветет в июне-августе, плодоносит в октябре. Продолжительность вегетационного периода 210-220 дней. Высота взрослых растений достигает до 140 см.
Полного развития достигает на 2-3-й год жизни. В травостое держится более 30 лет. Кормовую массу накапливает в летний период, отличающуюся сочностью и большим содержанием витаминов. В кормовом отношении довольно ценен", - рассказали эксперты.
Данный вид рекомендуется для создания долголетних сеянных пастбищ и пастбищезащитных полос в смеси с черным саксаулом в пустынной и полупустынной зонах Южного региона Казахстана.
Напомним, синоптики прогнозируют засуху в трех регионах страны уже в мае.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
12.04.2024, 18:14 139311
О значимости формирования атласа региональной экономики рассказала эксперт
Этот инструмент позволит точно определить специализацию каждого региона, выявить их конкурентные преимущества и потенциалы
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат экономических наук, доцент, декан бизнес-школы Восточно-Казахстанского технического университета Альфия Закимова разъяснила роль атласа региональной экономики в развитии страны, формирование которого было обсуждено сегодня в ходе Национального совета по науке и технологиям под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
По мнению ученого, формирование атласа региональной экономики является важным и перспективным направлением для развития регионов. Этот инструмент позволит более точно определить специализацию каждого региона, выявить их конкурентные преимущества и потенциалы, что в свою очередь позволит эффективнее использовать ресурсы и разрабатывать стратегии развития.
Адаптация образовательных программ региональных вузов к особенностям и потребностям региона, выявленным через атлас, - это позволит лучше подготавливать кадры, соответствующие требованиям рынка труда и специфике региональной экономики", - отметила Альфия Закимова.
Вместе с тем проведение прикладных научно-исследовательских работ на основе данных из атласа также будет способствовать развитию регионов. Такие исследования помогут выявить проблемные области, предложить инновационные решения и поддержать развитие ключевых отраслей экономики региона, добавила специалист.
28.03.2024, 13:01 171521
Создать единую платформу электронного правительства планируют для стран СНГ
Руководить технической реализацией проекта будет АО "НИТ" как ведущая компания в сфере построения электронного правительства
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК объявляет стратегическое партнерство для развития электронного правительства в странах СНГ, заявил на региональном форуме вице-министр ведомства Асхат Оразбек.
За время форума мы провели множество интересных дискуссий, обменялись опытом и сформулировали новые идеи для развития наших обществ и повышения конкурентоспособности наших регионов", - поделился Оразбек.
В рамках форума МЦРИАП РК в лице АО "Национальные информационные технологии", Евразийский банк развития и Международный союз электросвязи объявили о стратегическом сотрудничестве для финансирования проекта GovStack - инновационной инициативы по развитию электронного правительства в странах СНГ.
GovStack - это амбициозный проект, направленный на создание интегрированной технологической платформы для электронного правительства, которая будет применяться в странах СНГ. Платформа будет разработана с учетом уникальных потребностей региона и внедрена совместно с местными правительственными инстанциями для улучшения качества государственных услуг и обеспечения эффективного взаимодействия граждан и государства", - говорится в информации МЦРИАП.
Целью проекта GovStack является повышение эффективности и прозрачности государственного управления в странах СНГ, а также обеспечение более широкого доступа граждан к государственным услугам через современные цифровые платформы.
Это улучшит охват, качество и доступность социальных услуг, связанных с целями устойчивого развития в регионе, тем самым ускоряя прогресс к достижению ЦУР. Мне приятно объявить о нашем соглашении о разработке и внедрении регионального проекта GovStack с целью предоставления правительствам и общественным учреждениям стран Центральной Азии и Кавказа доступа к лучшим знаниям, ресурсам и инструментам для достижения цифровой трансформации", - заявил на форуме директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава.
Он выразил уверенность, что проект окажет влияние на людей, страны и регион.
Финансовую поддержку для успешной реализации данного проекта предоставит ЕАБР, а руководить технической реализацией будет АО "НИТ" как ведущая компания в сфере построения электронного правительства.
23.03.2024, 20:10 184206
Корабль "Союз МС-25" стартовал с Байконура
Фото: roscosmos.ru
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Байконур. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала с космодрома Байконур, сообщает госкорпорация "Роскосмос".
В экипаж корабля входят участники 21-й экспедиции посещения Международной космической станции - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская, а также участница 71-й длительной экспедиции на станции астронавт NASA Трейси Дайсон. Выведение "Союза МС-25" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС намечается 25 марта.
На станции корабль ждет экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс", - добавили в "Роскосмосе".
Напомним, запуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции отменили в последнюю минуту.
Позже генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал о причинах отмены старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25". По его словам, на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, в результате чего процедура старта была прервана.
21.03.2024, 19:03 191666
Запуск "Союза" к МКС с Байконура отменили в последнюю минуту Дополнено
В "Роскосмосе" объяснили причину
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Кызылорда. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции отменили в последнюю минуту.
Как следует из прямой трансляции госкорпорации "Роскосмос", сработала автоматика. Пуск отложен на 24 часа.
На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.
Дополнено 21.03.2024, 20.55
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал о причинах отмены старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25".
По его словам, на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, в результате чего процедура старта была прервана.
На заседании государственной комиссии выявили, что причина была в просадке напряжения химического источника тока", - рассказал Борисов.
Запуск перенесен на субботу, 23 марта, на 15.36 по Москве.
В настоящее время экипаж эвакуируется из корабля, после чего стартовый комплекс будет возвращен в исходное положение, затем государственная комиссия проведет детальный анализ причин отмены процедуры старта.
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил, что автоматические системы, контролирующие старт, отработали четко.
Сработала автоматика при контроле старта и не допустила неправильной работы систем корабля. Экипаж в безопасности, покинул ракету и поехал на снятие скафандров", - сообщил Крикалев.
После снятия скафандров будет проведен медосмотр членов экипажа, затем космонавты вернутся на карантин, а дальнейшая подготовка к старту будет продолжена.
Ранее, 5 марта с космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде был выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9. На МКС отправились россиянин Александр Гребенкин и его коллеги по экипажу - Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
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