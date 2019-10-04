Члены экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-12" вернулись на Землю (ВИДЕО)

"Спускаемый аппарат с космонавтом Алексеем Овчининым, астронавтом Ником Хейгом и участником космического полёта - членом экспедиции посещения ЭП-19 - Хаззаа Аль Мансури совершил посадку в казахстанской степи в 14.00 мск. Все операции по спуску с орбиты и приземлению под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее", - сообщили в Роскосмосе.
Продолжительность пребывания в космическом полёте Алексея Овчинина и Ника Хейга составила 203 дня, Хаззаа Аль Мансури - 8 суток. Пилотируемый корабль "Союз МС-12" находился в составе станции с 15 марта 2019 года.
За время пребывания на борту станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-59, МКС-60 и экспедиции посещения ЭП-19, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.
Полёт Международной космической станции продолжается. В настоящее время на МКС несёт вахту экипаж шестьдесят первой экспедиции во главе с командиром Лукой Пармитано и бортинженерами Александром Скворцовым, Олегом Скрипочкой, Кристиной Кук, Эндрю Морганом и Джессикой Меир.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства