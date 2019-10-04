Члены экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-12" вернулись на Землю (ВИДЕО)

Москва. 3 октября. Kazakhstan Today - Члены экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-12" (позывной - "Бурлаки"), отстыковавшегося 3 октября 2019 года, в 10.37 мск, от Международной космической станции, благополучно вернулись на Землю, сообщили в Роскосмосе, передает Kazakhstan Today.

"Спускаемый аппарат с космонавтом Алексеем Овчининым, астронавтом Ником Хейгом и участником космического полёта - членом экспедиции посещения ЭП-19 - Хаззаа Аль Мансури совершил посадку в казахстанской степи в 14.00 мск. Все операции по спуску с орбиты и приземлению под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее", - сообщили в Роскосмосе.





Продолжительность пребывания в космическом полёте Алексея Овчинина и Ника Хейга составила 203 дня, Хаззаа Аль Мансури - 8 суток. Пилотируемый корабль "Союз МС-12" находился в составе станции с 15 марта 2019 года.

За время пребывания на борту станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-59, МКС-60 и экспедиции посещения ЭП-19, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Полёт Международной космической станции продолжается. В настоящее время на МКС несёт вахту экипаж шестьдесят первой экспедиции во главе с командиром Лукой Пармитано и бортинженерами Александром Скворцовым, Олегом Скрипочкой, Кристиной Кук, Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

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