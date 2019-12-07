В Нур-Султане наградили лауреатов премии "Алтын Тугыр - 2019"

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - В столице страны прошла торжественная церемония чествования лауреатов ежегодной премии "Алтын Тугыр - 2019", передает Kazakhstan Today.

Специальными призами и наградами были отмечены представители таких видов национального спорта, как байга, аударыспак, кокпар, жамбы ату, тенге ілу, казак куресі, национальных игр тогызкумалак, асык ату и других, сообщила пресс-служба партии "Nur Otan".

Открывая церемонию, почетный президент Ассоциации национальных видов спорта страны Кайрат Сатыбалды выразил благодарность всем, кто вносит посильный вклад в поддержку и популяризацию казахских национальных игр.

В текущем году в стране прошли масштабные мероприятия по национальным видам спорта - это чемпионат мира, республиканские турниры, фестивали и другое. Во всех регионах открылись школы и клубы, чтобы тысячи казахстанцев могли на регулярной основе иметь доступ к занятиям национальными видами спорта", - подчеркнул Кайрат Сатыбалды.





В своем приветственном слове первый зампред "Nur Otan" Бауыржан Байбек отметил, что развитие государственного языка, культуры и традиций при сохранении самобытности всех национальностей является стратегическим приоритетом правящей партии.

С первых дней независимости Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание сохранению и развитию национального наследия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также дал конкретные поручения по развитию национальных видов спорта. В политической доктрине нашей партии сказано, что в эпоху глобализации успешным может быть только тот народ, который ценит свою историю, культуру и язык. Именно поэтому "Nur Otan", будучи народной партией, уделял и будет уделять первостепенное внимание вопросам продвижения национальных традиций и культурных ценностей", - сказал Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что уже этой осенью при поддержке партии "Nur Otan" в ряде регионов страны были организованы фестивали айтыса. Серия соревнований по поэтическому искусству завершится в Уральске, где 16 и 17 декабря пройдет республиканский фестиваль "Алтын домбыра".

Завтра, 7 декабря, на сцене столичного концертного зала "Астана" пройдет концерт-спектакль с участием жырши и термиши "JYR AMANAT".

По инициативе членов Республиканского общественного совета "Мирас" при партии "Nur Otan" также была создана специальная группа для выработки действенных механизмов по продвижению государственного языка.

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