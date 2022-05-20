В Нур-Султане родители устроили скандал из-за прекращения финансирования бесплатных кружков

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Из-за заявления столичного управления физической культуры и спорта о прекращении финансирования бесплатных кружков для их детей возле здания акимата района Есиль собрались возмущенные жители, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Родители и наставники пришли к чиновникам за ответами, требуя возобновить финансирование и не отнимать у детей их будущее, сообщает Sputnik Казахстан.
Своим детям я это объяснить никак не могу. Я сказала, что они больше не будут ходить на эти кружки. У них глаза квадратные, слезы - они, естественно, расстроены. Как же (так)? Они ходили, добивались этих успехов, получается, все впустую", - рассказала жительница Нур-Султана Ольга Шрайбер.
Представители акимата приняли расстроенных родителей, попытавшись их успокоить. Они пошли навстречу жителям столицы, заявив, что постараются найти средства. Пока что есть деньги для оплаты занятий до конца мая, что будет дальше - неизвестно.
Большая просьба от наших детей, от родителей - продолжить финансирование данной программы, дать возможность нашим детям посещать спортивные организации за счет государства. Ведь дети - это наше будущее. Нужно поддерживать детей именно сейчас. Не нужно ломать их психику, это не игрушка. Сначала дали заниматься детям, теперь отняли. Это очень несерьезное отношение", - сказала Ольга Шрайбер.
Напомним, в начале марта стало известно о приостановке в связи с отсутствием бюджетных средств финансирования проекта по развитию детского спорта и творчества в Алматинской области.
5 апреля премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и акиматами увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями с выделением дополнительных средств из местного бюджета.
18 мая глава МОН рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей.