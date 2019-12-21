В январе начнет работу Единый контакт-центр по вопросам социально-трудовой сферы

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - С января 2020 года начнет работу Единый контакт-центр по вопросам социально-трудовой сферы, передает Kazakhstan Today.

Единый контакт-центр 1411 для консультации граждан по вопросам социально-трудовой сферы заработает с января 2020 года. При этом контакт-центр "Экстренная служба 111" будет закрыт. Для консультации по всем вопросам, находящимся в рамках компетенции Министерства труда и социальной защиты населения РК, необходимо звонить по номеру 1411", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, специалисты контакт-центра будут давать консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения, социального страхования, трудовых отношений и занятости, адресной социальной помощи, портала социальных услуг.

Напомним, контакт-центр 1411 работает с 2011 года и принимает обращения со всех регионов Казахстана. Чаще всего граждане обращаются с вопросами, касающимися пенсионного и социального обеспечения.

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