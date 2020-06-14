Открытие кинотеатров в Алматы пока не планируется - Бекшин

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - На данный момент вопрос возобновления работы кинотеатров на территории города Алматы не рассматривался, передает Kazakhstan Today.

В связи с распространяющейся в социальных сетях информацией о якобы открытии кинотеатров с 15 июня в городе Алматы официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Ввиду неснижающейся динамики регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алматы на данный момент вопрос возобновления работы кинотеатров на территории города Алматы не рассматривался", - сообщил главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что одним из основных источников заражения являются места массового скопления людей, в числе которых кинотеатры.





На сегодняшний день в городе Алматы зарегистрирован 3051 случай заражения коронавирусной инфекцией и 615 бессимптомных случаев.









От заболевания в республике 8829 человек выздоровели, 70 скончались.

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