В Нур-Султане, Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 27 мая в Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до 38 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

Днем 27 мая, сутки 28-29 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, днем 27 мая, сутки 28-29 мая местами 15-20 метров в секунду. Днем 27-29 мая сохраняются сильная жара, 40 градусов, и чрезвычайная пожароопасность.

27 мая в Западно-Казахстанской области ожидаются местами гроза, днем местами 35 градусов сильная жара. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане ночью и утром 27 мая ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 27 - ночью 28 мая в Карагандинской области местами ожидается гроза. Днем 27 мая местами шквал, град. Ветер северо-восточный, днем 27 - сутки 28 мая местами 15-20, днем 27 мая порывы 25 метров в секунду. Днем 27-28 мая местами сохраняется сильная жара, 35 градусов.

27 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до 36 градусов. Ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность.

27 мая в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северный, северо-восточный, 15-20, порывы 25 метров в секунду.

27 мая в Акмолинской области ожидаются местами гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

27 мая в Павлодарской области ожидается местами гроза, днем возможен град. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

27 мая в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер восточный, 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте в конце дня 27 мая ожидается гроза.

Ранее синоптики рассказали , какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 27-29 мая.

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