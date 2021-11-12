Система Orphus

Руководителя спецЦОНа Нур-Султана уволили после эксперимента Багдата Мусина

11.11.2021, 14:42 56269
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - В Нур-Султане уволен руководитель спецЦОНа, где министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в качестве эксперимента "купил" права, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее Мусин опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлен процесс получения водительских прав без прохождения экзаменов. Он отметил, что поступает много жалоб на коррупцию в спецЦОНах, и, взяв с собой "тайного покупателя", провел "эксперимент" в столичном ЦОНе.
 
Итоги эксперимента министр прокомментировал сегодня в кулуарах сената.
 

Соответствующая комиссия примет решение. Я, как министр, рекомендовал "Правительству для граждан", то есть той компании, которая занимается всеми этими процессами, принять все необходимые меры. Насколько мне известно, уже смещен и назначен новый руководитель в спецЦОНа, куда я ходил с экспериментальной проверкой", - цитирует Багдата Мусина inbusiness.kz

 
Он также отметил, что ведомство будет пресекать факты, когда в процесс получения госуслуг вмешиваются "помогайки".
 

Наша основная задача - обеспечить предоставление госуслуг не только в быстром, но и в антикоррупционном формате, чтобы те процессы, которые предусмотрены в рамках законодательства, были соблюдены. Для этого мы будем внедрять технологические инновации, такие как биометрия и наблюдение за сдающим экзамен", - сказал Багдат Мусин. 

 
По его словам, "отсутствие или присутствие при сдаче экзаменов будет определяться технологически". 
 

Будет технология говорить, биометрия о том, что да, это Мусин Багдат, он прошел тестирование, он сидел за компьютером и за столько-то минут сдавал, никуда не отклонялся, не смотрел в сотовый телефон и так далее. Если в цифрах говорить, то сегодня сократилась на 90% выдача водительских удостоверений, которые выдавались конкретно в спецЦОНе Нур-Султана", - сообщил министр. 

 
Ранее Антикоррупционная служба пресекла деятельность сотрудников спецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей, которые выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи.
 

Комментарии

новости по теме

В семи областях объявили штормовое предупреждение

11.11.2021, 21:21 68554
В семи областях объявили штормовое предупреждение
Фото: premiersto.ru
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 12 ноября утром и днем ожидается гололед.
 
12 ноября ночью на севере, западе, днем в восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На северо-западе области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, западе, днем в восточной половине области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 ноября на юге в Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12-14 ноября на северо-востоке, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, 14 ноября гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе, востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 14 ноября порывы 23-28 метров в секунду.
 
Днем 12 ноября на севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на юге области днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 12 ноября на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
12 ноября ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее водителей попросили воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах.
 

Водителей просят воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах

11.11.2021, 20:42 75682
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Комитет автомобильных дорог МИИР РК информирует об ухудшении погодных условий 12-14 ноября в западных, северо-западных и северных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации синоптиков, очередной северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. С вторжением западного антициклона и по мере его смещения в восточном направлении ожидается незначительное понижение температуры воздуха и усиление ветра с порывами 15-22 метров в секунду. 
 

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности, автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - сообщили в пресс-службе МИИР.

 

Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР

11.11.2021, 19:39 86725
Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 НОЯБРЯ - Сотрудники миграционной службы проводят работу по выявлению лиц, проживающих без документов, удостоверяющих личность, а также своевременно не обменявших паспорта СССР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года с паспортами СССР образца 1974 года более 160 человек признаны гражданами Казахстана, сообщает Polisia.kz
 

В отдел полиции Уланского района обратился 61-летний мужчина, который в 90-е годы приехал в Казахстан по паспорту СССР образца 1974 года, выданному в Украине. Работал и проживал в Уланском районе, заключил брак, имеет детей. Паспорт сгорел при пожаре. Более 26 лет мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность, в связи с тем, что долгое время из Украины не поступало ответов касательно его документов", - рассказали в полиции. 

 
Сотрудники миграционной службы оказали содействие в запросе необходимых документов из Украины через консульство РК. 29 октября мужчина получил удостоверение личности гражданина Казахстана.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов