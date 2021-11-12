Руководителя спецЦОНа Нур-Султана уволили после эксперимента Багдата Мусина

НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - В Нур-Султане уволен руководитель спецЦОНа, где министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в качестве эксперимента "купил" права, передает Kazakhstan Today.
Ранее Мусин опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлен процесс получения водительских прав без прохождения экзаменов. Он отметил, что поступает много жалоб на коррупцию в спецЦОНах, и, взяв с собой "тайного покупателя", провел "эксперимент" в столичном ЦОНе.
Итоги эксперимента министр прокомментировал сегодня в кулуарах сената.
Соответствующая комиссия примет решение. Я, как министр, рекомендовал "Правительству для граждан", то есть той компании, которая занимается всеми этими процессами, принять все необходимые меры. Насколько мне известно, уже смещен и назначен новый руководитель в спецЦОНа, куда я ходил с экспериментальной проверкой", - цитирует Багдата Мусина inbusiness.kz.
Он также отметил, что ведомство будет пресекать факты, когда в процесс получения госуслуг вмешиваются "помогайки".
Наша основная задача - обеспечить предоставление госуслуг не только в быстром, но и в антикоррупционном формате, чтобы те процессы, которые предусмотрены в рамках законодательства, были соблюдены. Для этого мы будем внедрять технологические инновации, такие как биометрия и наблюдение за сдающим экзамен", - сказал Багдат Мусин.
По его словам, "отсутствие или присутствие при сдаче экзаменов будет определяться технологически".
Будет технология говорить, биометрия о том, что да, это Мусин Багдат, он прошел тестирование, он сидел за компьютером и за столько-то минут сдавал, никуда не отклонялся, не смотрел в сотовый телефон и так далее. Если в цифрах говорить, то сегодня сократилась на 90% выдача водительских удостоверений, которые выдавались конкретно в спецЦОНе Нур-Султана", - сообщил министр.
Ранее Антикоррупционная служба пресекла деятельность сотрудников спецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей, которые выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи.