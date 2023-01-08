07.01.2023, 16:34 21916
Мальчику из СКО со спинальной мышечной атрофией отказывают в дорогостоящем лекарстве
Фото: Pixabay.com
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Петропавловск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полуторагодовалый Лиам Ташланов из поселка Бесколь Северо-Казахстанской области страдает от спинальной мышечной атрофии и срочно нуждается в дорогостоящем препарате "Золгенсма". Однако семье отказывают в назначении лекарства.
С просьбой о помощи в редакцию KAZAKHSTAN TODAY обратилась мама мальчика Виктория Ташланова.
Лиаму 1 год и 4 месяца, он по возрасту подходит для терапии препаратом. На сегодняшний день Лиам проходит терапию препаратом "Спинраза", но это пожизненная и болезненная терапия. Фонд "Казахстан халкына" готов профинансировать закуп препарата "Золгенсма", но экспертно-консультативный совет не дает на него назначения, ссылаясь на то, что в Казахстане нет врачей и клиники для проведения данной терапии, хотя в действительности уже 7 детей получили данный препарат на территории РК", - пишет Виктория.
По ее словам, Министерство здравоохранения игнорирует просьбу организовать клинику и докторов.
У нас очень мало времени, скоро Лиаму исполнится 2 года, и получения препарата за счет фонда Казахстан Халкына станет невозможным. Помогите нам, пожалуйста, разобраться в этом вопросе!" - просит женщина.
Ранее сообщалось, что фонд "Казакстан халкына" приобрел незарегистрированный в Республике Казахстан препарат Onasemnogene Abeparvovec (ZOLGENSMA) для 4 детей со спинальной мышечной атрофией на общую сумму 3,7 млрд тенге. Первому ребенку препарат был введен 26 марта, остальным - до 8 апреля.
В августе Минздрав РК расширил перечень лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний, в том числе спинальной мышечной атрофии. В список вошел препарат Нусинерсен под торговым названием Спинраза.
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07.01.2023, 13:56 28896
Траур по McDonald’s: возложившего венок к зданию ресторана оштрафовали в Костанае
В отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство"
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали мужчину, который на спор возложил траурный венок к зданию McDonald’s в Костанае.
В отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
Окончательное процессуальное решение будет принято судом. Помимо этого при задержании данный гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД", - сообщает Polisia.kz.
Напомним, бренд McDonald’s официально прекратил работу в Казахстане из-за ограничений в поставках.
До этого корпорация сообщала о своем намерении покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса.
В ноябре по этой же причине 4 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу. Корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток. В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны, как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
07.01.2023, 12:45 32376
На Экибастузской ТЭЦ ночью вновь произошла авария
Фото: ortcom.kz
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Экибастуз. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ТЭЦ ночью из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата, сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин.
Был произведен ремонт. К утру два котлоагрегата были запущены", - сообщил Лесин.
В настоящее время, по его словам, в работе находятся пять котлов, запуск еще одного планируется к вечеру. Температура на город была снижена до 47 градусов, в настоящий момент идет подъем температуры.
Между тем жители города вновь жалуются на холод в квартирах:
Недогрев идет уже два месяца, два обогревателя сутками включенные, а со вчерашнего дня и на данный момент батареи просто холодные, горячей воды нет, бежит холодная";
Вода горячая - одно название "горячая"! Обогреватели работают круглыми сутками! Не нужно ничего сообщать, примите уже конкретные меры!";
Отопление ноль, воды горячей нет, чуть теплая бежит, не помыться, а детям в школу обогреватели из дома в школу несут", - пишут возмущенные экибастузцы.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
После аварии президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП. Токаев также поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.
07.01.2023, 10:56 37201
Не выезжать на закрытые трассы в непогоду призвали водителей в МВД
Фото: Polisia.kz
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанских водителей призывают не выезжать на закрытые в связи с непогодой трассы.
Как вы знаете, погода начала портиться с Нового года, самые сложные дни выпали на 3 и 4 января, был снег, сильный ветер, метель, нулевая видимость. В 9 регионах страны на 79 участках автодорог республиканского и областного значения были введены ограничения движения транспортных средств. В этих условиях полицией с аварийно-спасательными службами и дорожными службами для обеспечения безопасности принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог", - сообщил исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.
Он призвал водителей соблюдать ПДД и учитывать предупреждения о погоде.
Представитель МВД также отметил, что отдельные водители, игнорируя ограничения движения на блокпостах полиции, выезжают в непогоду на опасные участки, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам.
В большинстве случаев их транспорт застревает в снежных переметах, и для их спасения полицейским и работникам ЧС приходится идти на риск и затрачивать ресурсы. Многие водители не понимают всю серьезность, особенно то, что они несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров", - подчеркнул Султанбаев.
Так, 4 и 5 января в районе города Балхаша Карагандинской области на закрытом в связи с ухудшением погоды участке автодороги собралось 1,5 тысячи человек на более чем 400 автомобилях. В то же время на этом же участке 5 автомашин с высокой проходимостью забуксовали в сугробах и вернулись обратно.
Несмотря на это, отдельные водители на законные требования сотрудников полиции и акимата вели себя агрессивно и грубо, допускали оскорбления вплоть до применения силы", - рассказал спикер.
В отношении нескольких водителей, пытавшихся вопреки требованиям полицейских проехать на трассу по обочине, составлены административные протоколы.
В полиции напомнили, что за неповиновение законным требованиям полицейских, перекрывающих выезд на трассы, водителям грозит штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге) или административный арест до 15 суток.
Напомним, 5 января спасатели завершили эвакуацию 93 человек и 40 автомобилей, попавших 3 января в снежные заносы на Бартогайском водохранилище.
Также более 500 автомашин освободили из заносов в Жамбылской области.
4 января в связи с погодными условиями в Казахстане были закрыты 127 участков автодорог. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение. В столице были задержаны или отменены 45 авиарейсов.
07.01.2023, 09:12 39826
Казахстанцы сегодня отмечают православное Рождество
Фото: fikiwiki.com
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым, сообщает Акорда.
Сердечно поздравляю всех православных граждан с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник дарит надежду и радость, освещает торжество добра и справедливости. В основе всех традиционных религий, и конечно, христианства, лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Высокие гуманистические идеалы глубоко укоренены в нашем обществе, служат нравственными ориентирами для людей разных конфессий и мировоззрений. Православие является неотъемлемой частью нашего бытия в рамках государства, служит укреплению общенационального единства, сохранению богатства многообразия культур и традиций", - написал президент.
Он выразил уверенность, что сплоченность и солидарность народа всегда будут гарантом стабильности и процветания, устойчивого движения страны по пути всесторонних преобразований.
Президент пожелал всем согражданам крепкого здоровья и успехов.
Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!" - заявил глава государства.
Дополнено, 07.01.2023, 11.17
В честь праздника в нескольких городах Казахстана состоялись рождественские богослужения.
Так, в канун праздника Рождества Христова митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.
Я хотел бы всех поздравить и пожелать мира, благословения нашей земле. Пусть Господь осенит всех нас своими щедротами. Чтобы братолюбие и согласие были во всем мире и на нашей благословенной казахстанской земле", - сказал митрополит.
Повечерие завершилось литией (усиленным молением) и освящением хлеба, вина, пшеницы и елея.
На утрени после прочтения зачала Евангелия от Матфея, повествующего о рождении Богомладенца Христа от Приснодевы Марии, глава митрополичьего округа обратился к собравшимся с архипастырской проповедью.
Во время чтения канона митрополит Александр помазал верующих, прикладывающихся к иконе праздника, освященным елеем.
После окончания богослужения хор митрополичьего округа исполнил одну из самых известных в мире рождественских песен "Ночь тиха, ночь свята".
По благословению митрополита праздничные рождественские богослужения прошли также в Успенском кафедральном соборе Астаны и в Иоанно-Богословском храме Талдыкоргана.
06.01.2023, 16:21 77886
Обязательную дактилоскопию приостановили до 2024 года в Казахстане
Фото: Pexels.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК опубликовало проект постановления правительства "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан".
Законопроект, опубликованный на портале "Открытые НПА", приостанавливает срок действия проведения дактилоскопической и геномной регистрации до 1 января 2024 года.
Также на этот срок приостановлено действие правил в части присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца.
До 1 января 2024 года данная часть постановления действует в следующей редакции:
Решение о присвоении статуса беженца принимается территориальным подразделением уполномоченного органа по рекомендации комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца", - говорится в тексте документа.
Кроме того, до 1 января 2024 года приостановлено действие правил в части оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и проездного документа.
Напомним, прохождение дактилоскопической и геномной регистрации предусматривается для иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены получить разрешение на постоянное проживание в РК; прибыли в РК в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей - физических лиц в домашнем хозяйстве; либо оформляют визу РК.
Также дактилоскопия необходима при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:
- вида на жительство иностранца в РК;
- удостоверения лица без гражданства;
- удостоверения беженца;
- проездного документа.
Дактилоскопическая информация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность (по желанию владельца);
- гражданство;
- фотографию;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
- дату выдачи, номер документа, срок действия;
- подпись владельца документа;
- индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- наименование органа, выдавшего документ;
- фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
При оформлении разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан дополнительно вносятся:
- адрес места планируемого постоянного проживания;
- наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.
Ранее новые правила фото и дактилоскопии для некоторых мигрантов вступили в силу в России.
06.01.2023, 12:12 88291
Сколько праздничных дней ждет казахстанцев в 2023 году
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 245 рабочих и 120 выходных дней.
Казахстанцы в наступившем году уже отдохнули 2 и 3 января на Новый год. Православное Рождество, которое празднуется 7 января, в этом году выпадает на субботу, переноса отдыха на другой день не будет.
В марте праздничными днями будут Международный женский день - 8 Марта и Наурыз - 21, 22 и 23 марта.
В мае казахстанцы отмечают три праздника. 1 мая - День единства народа Казахстана. 7 мая - День защитника Отечества. В этом году праздник выпадает на воскресенье и переносится на понедельник. 9 мая - День Победы.
Курбан-айт в этом году приходится на среду, 28 июня.
В июле жители страны отметят День столицы, который празднуется 6 июля. Ожидается, что рабочим днем сделают субботу, 1 июля, а 6,7,8, и 9 июля будут днями отдыха.
30 августа казахстанцы отдохнут по случаю Дня Конституции.
25 октября - День Республики, выпадает на среду, будет также выходным днем.
В декабре на День независимости казахстанцы отдохнут 3 дня: 16, 17 и 18 декабря, поскольку праздничный день выпадает на субботу.
06.01.2023, 08:25 97531
Спасатели эвакуировали людей, застрявших в снежном заносе в районе Бартогайского водохранилища
Фото: МЧС РК
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Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - 5 января 2023 года в 21.45 все застрявшие в снежном заносе на Бартогайском водохранилище эвакуированы.
Напомним, что в снежном заносе оставались 12 водителей и 16 единиц автотехники, из них 4 сломанные. Эвакуация оставшихся в снежном заносе людей и техники усложнялась тремя лавинами, сошедшими на дорогу.
Всего в аварийно-спасательных работах были задействованы 85 человек и 38 единиц техники департамента по ЧС, РОСО, департамента полиции, облздрава, МИО, добровольцев-волонтеров. Родственники эвакуированных людей встречали их в организованном на экопосту Тургень оперативном штабе и от всего сердца благодарили сотрудников всех задействованных служб за нелегкий труд в деле спасения людей", - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
ДЧС настоятельно рекомендует не игнорировать штормовые предупреждения и не выезжать на труднопроходимые, снегозаносимые участки местности при неблагоприятных погодных условиях. Департамент по ЧС области также напоминает о необходимости уведомить ДЧС о планируемых туристических маршрутах.
Напомним, 3 января 2023 года в 08.00 поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик на Бартогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок), которые второго января 2023 года на двух автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Вечером 3 января спасатели, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова, обнаружили около 40 автомашин.
По состоянию на 09.00 5 января 2023 года из снежного заноса был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), вызволено 22 единицы автотехники.
05.01.2023, 15:29 115971
Генпрокурор рассказал о статусе Самата Абиша в деле о январских событиях
Фото: КНБ РК
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов в кулуарах мажилиса рассказал о статусе экс-первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша в деле о январских событиях.
Его просто допросили в качестве свидетеля", - заявил Берик Асылов.
Ранее Берик Асылов рассказал, что экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену; действия, направленные на насильственный захват власти; превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти; превышении должностных полномочий.
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