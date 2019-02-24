Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Астане отменены занятия для учащихся второй смены 0-4 классов, передает Kazakhstan Today.



"8 февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются", - сообщили в управлении образования города.



Отметим, в Астане сегодня 27 градусов мороза. Занятия в первую смену были отменены для учащихся первой смены 0-11(12) классов и для студентов 1-2 курса колледжей.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства