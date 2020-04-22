Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане 11 тыс. километров дорог станут платными, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2019 года сборы плат на автомобильных дорогах составили 5,4 млрд тенге.

В целях дальнейшего внедрения платности в декабре 2019 года по итогам инвестиционного конкурса был подписан договор на устройство и обслуживание системы взимания платы на 11 тыс. километров. В рамках договора в этом году планируется монтаж системы взимания платности на реконструированных участках протяженностью 5,7 тыс. километров. Запуск в тестовую эксплуатацию предусмотрен с конца текущего года", - рассказали в пресс-службе премьер-министра.

На остальных 5,3 тыс. километрах планируется внедрить платность до 2024 года - по мере завершения работ по реконструкции.





По словам заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, платность дорог позволит сократить дальнейшее финансирование содержания данных участков дорог за счет бюджета и высвободившиеся средства направить на развитие других, не менее важных проектов

На сегодняшний день имеется четыре участка (Нур-Султан - Темиртау, Алматы - Хоргос, Алматы - Капшагай) общей протяженностью 682 километра, содержание которых осуществляется за счет сборов от платы за проезд.

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