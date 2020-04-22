Система Orphus

В Казахстане 11 тыс. километров дорог станут платными

21.04.2020, 11:56 13069
Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане 11 тыс. километров дорог станут платными, передает Kazakhstan Today.
 
По итогам 2019 года сборы плат на автомобильных дорогах составили 5,4 млрд тенге. 
 

В целях дальнейшего внедрения платности в декабре 2019 года по итогам инвестиционного конкурса был подписан договор на устройство и обслуживание системы взимания платы на 11 тыс. километров. В рамках договора в этом году планируется монтаж системы взимания платности на реконструированных участках протяженностью 5,7 тыс. километров. Запуск в тестовую эксплуатацию предусмотрен с конца текущего года", - рассказали в пресс-службе премьер-министра.

 
На остальных 5,3 тыс. километрах планируется внедрить платность до 2024 года - по мере завершения работ по реконструкции.

По словам заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, платность дорог позволит сократить дальнейшее финансирование содержания данных участков дорог за счет бюджета и высвободившиеся средства направить на развитие других, не менее важных проектов
 
На сегодняшний день имеется четыре участка (Нур-Султан - Темиртау, Алматы - Хоргос, Алматы - Капшагай) общей протяженностью 682 километра, содержание которых осуществляется за счет сборов от платы за проезд.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая