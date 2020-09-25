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Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - Обвинение запросило для Жомарта Ертаева 11 лет лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Алмалинском районном суде, обвинение учло, что Ертаев признал свою вину, содействовал в расследовании уголовного дела, частично возместил ущерб и что у него имеются несовершеннолетние дети.

Прокурор просил путем сложения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься коммерческой и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в суде.

Ертаева подозревают в присвоении 144 миллиардов тенге . Эту сумму, как выясняло следствие, бизнесмен выводил из банка в течение шести лет. Год назад Ертаева задержали в Москве. Россия лишила его статуса беженца и экстрадировала в Казахстан. В общей сложности в хищениях подозревают 37 человек. Один из подсудимых скончался.

Также гособвинение запросило для других обвиняемых, проходивших по делу, назначить наказание от 1 до 8 лет лишения свободы.

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