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Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы выпало 12 сантиметров снега, передает Kazakhstan Today.

Во время выпадения снега в Алматы в период с 19 на 20 декабря, который начался с 21.30, организовано дежурство 530 единиц спецтехники, в том числе 201 пескоразбрасыватель и 327 дорожных рабочих. Всего в городе выпало 12 сантиметров, в предгорных и горных районах до 25 сантиметров снега.

"В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок. По состоянию на 07.00 использовано 4090 тонн противогололедных материалов. С 03.00 20 декабря организованы колонны спецтехники по сгребанию снега с проезжей части дорог. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных "карманов", - сообщили в акимате.

С утра выход техники составляет 540 единиц (192 пескоразбрасывателя) и 1457 дорожных рабочих. В верхних районах города с 04.00 производятся работы по вывозу снега.

В связи с прогнозируемым выпадением снега периодами по 23 декабря в районных акиматах и акимате города организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке снега", - отметили в ведомстве.

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