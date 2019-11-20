13 улиц предложили переименовать в Павлодаре

Павлодар. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодаре предложили переименовать 13 улиц, передает Kazakhstan Today.

Общественные слушания состоялись 18 ноября. Члены постоянной комиссии городского маслихата поддержали инициативных горожан, выступающих за смену названий 13 городских улиц, пишет Павлодар-онлайн

Как прокомментировали в пресс-центре акимата Павлодара, о предстоящих общественных слушаниях население предупредили через областные газеты "Звезда Прииртышья" и "Сарыарка самалы", также об этом можно было прочесть на сайте городского акимата.

Предложения о переименовании поступили от инициативных павлодарцев. Предложены следующие наименования улиц:

улица Димитрова - улица Жусупбека Аймауытова;

улица 1 Мая - улица Машхура Жусупа;

улица Карла Маркса - улица Алихана Бокейхана;

улица Кирова - улица Ермахана Бекмаханова;

улица Короленко - улица Бухара жырау;

улица Ж. Аймауытова - улица Акжол;

улица Володарского - улица Желтоксан;

улица Крупской - улица Едыге бия;

улица Большая Объездная - улица Жібек жолы;

улица М.Ж. Копеева - улица Акбеттау;

улица Чкалова - улица Сагадата Нурмагамбетова;

улица Пахомова - улица Кабдеша Нуркина;

улица Бестужева - улица Шакарима Кудайбердиева.

Как отметили в городском акимате, после общественных слушаний решение необходимо закрепить на сессии городского маслихата, которая состоится 21 ноября.

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