13 улиц предложили переименовать в Павлодаре

Павлодар. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодаре предложили переименовать 13 улиц, передает Kazakhstan Today.
Общественные слушания состоялись 18 ноября. Члены постоянной комиссии городского маслихата поддержали инициативных горожан, выступающих за смену названий 13 городских улиц, пишет Павлодар-онлайн.
Как прокомментировали в пресс-центре акимата Павлодара, о предстоящих общественных слушаниях население предупредили через областные газеты "Звезда Прииртышья" и "Сарыарка самалы", также об этом можно было прочесть на сайте городского акимата.
Предложения о переименовании поступили от инициативных павлодарцев. Предложены следующие наименования улиц:
улица Димитрова - улица Жусупбека Аймауытова;
улица 1 Мая - улица Машхура Жусупа;
улица Карла Маркса - улица Алихана Бокейхана;
улица Кирова - улица Ермахана Бекмаханова;
улица Короленко - улица Бухара жырау;
улица Ж. Аймауытова - улица Акжол;
улица Володарского - улица Желтоксан;
улица Крупской - улица Едыге бия;
улица Большая Объездная - улица Жібек жолы;
улица М.Ж. Копеева - улица Акбеттау;
улица Чкалова - улица Сагадата Нурмагамбетова;
улица Пахомова - улица Кабдеша Нуркина;
улица Бестужева - улица Шакарима Кудайбердиева.
Как отметили в городском акимате, после общественных слушаний решение необходимо закрепить на сессии городского маслихата, которая состоится 21 ноября.
Напомним, в январе почти 60 улиц Уральска получили новые названия.
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