В Шымкенте чиновнику заплатили $15 тыс. за назначение на должность ревизора-аудитора

Шымкент. 30 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте расследуют два коррупционных дела, передает Kazakhstan Today.

Проводится досудебное расследование в отношении начальника отдела соответствия №2 департамента внутреннего государственного аудита города Шымкента. Он подозревается в том, что 27 июля 2020 года получил лично от гражданина А. денежные средства в сумме $15 тыс. за назначение его на должность государственного ревизора-аудитора", - сообщили в департаменте Антикоррупционной службы по городу Шымкенту.





Кроме того, проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района города Шымкента.

Он подозревается в том, что 24 июля 2020 года получил от владельца одного из магазинов города Шымкента денежные средства в сумме 30 тыс. тенге и двух банок энергетического напитка Gorilla общей стоимостью 700 тенге за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил карантина", - проинформировали в ведомстве.

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