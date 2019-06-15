15 граждан Южной Кореи и более 20 девушек легкого поведения обнаружили в караоке-баре в Алматы

В ходе оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок" полицейские Бостандыкского района выявили караоке-бар, в котором "трудились" 23 девушки легкого поведения. В ходе проверки увеселительного заведения также были выявлены 15 "клиентов" из числа граждан Южной Кореи, проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.
Это заведение не раз фигурировало в наших сводках. Его владельцы меняются, а направление деятельности, выходит, нет. Задержанные доставлены в отдел полиции. На девушек легкого поведения составлены протоколы административного взыскания по статье 449 КоАП РК. Иностранцы будут проверены по миграционному законодательству", - отметил начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.
По его словам, в настоящее время устанавливается личность владельца караоке-бара. В его отношении будут приняты меры по привлечению к ответственности в соответствии с законодательством.
Напомним, в апреле в гостиницах Алматы обнаружили более 35 девушек легкого поведения. А в феврале в Талдыкоргане в одной из местных гостиниц выявили и ликвидировали притон, в котором оказалось около десяти женщин в возрасте 20-38 лет, оказывающих интим-услуги за денежное вознаграждение.
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