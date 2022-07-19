В Казахстане 16 тысяч иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 603 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 3131 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7970 и 1021 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1430 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1906 человек", - сообщили в ведомстве.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1766 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 397 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай - 3587 человек, Турция - 1820 человек, Индия - 1691 человек, Узбекистан - 1563 человека, Великобритания - 1123 человека.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Во исполнение поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе т.г., МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц - на 4792 единицы (16%).