В Казахстане 16 тысяч иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность

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НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Органами внутренних дел продолжается активная работа по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых январских беспорядков. В незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня, в том числе в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок" и "Кару", установлено и изъято из незаконного оборота 1729 единиц оружия и более 42 тысяч боеприпасов. В их числе: 13 гранатометов, 6 пулеметов, 169 автоматов, 374 пистолета, 266 травматического и газового оружия", - сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев в ходе брифинга в СЦК.

По его словам, только за последние две недели изъято более 40 единиц оружия. Всего ликвидированы более 125 схронов оружия.

4 июля в городе Алматы сотрудниками полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками КНБ обнаружен замаскированный схрон, где хранился пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, травматический пистолет "Форт-17Т" и более 30 боеприпасов к ним", - проинформировал представитель МВД.

Также 4 июля т.г. в Таразе сотрудниками уголовно-исполнительной системы МВД на пустыре между домами новостроек обнаружены и изъяты 4 слезоточивые гранаты, 60 патронов автомата Калашникова и 25 патронов пистолета Макарова.

В этом же городе 5 июля сотрудниками полиции возле жилого дома обнаружены и изъяты пистолет Макарова, светозвуковая граната и 54 патрона разного калибра.

15 июля в селе Шамалган Алматинской области сотрудниками полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками КНБ обнаружен замаскированный схрон, где хранился обрез 12-го калибра, охотничье ружье ИЖ 12-го калибра, 2 светошумовые гранаты, газовая граната и 25 патронов к пистолету Макарова.

В результате проводимой разъяснительной работы количество добровольно сданного гражданами оружия достигло уже 212 единиц.

К сожалению, в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия (всего 2098 единиц, в их числе 1285 единиц гражданского оружия и 813 единиц табельного). Органы внутренних дел продолжают работу по обеспечению законности и правопорядка в стране. Прилагаются все усилия к обеспечению возмещения ущерба гражданам, пострадавшим в ходе январских событий. Еще раз призываем добросовестных граждан сообщать в органы внутренних дел о любых информациях касательно январских событий, а также в случае обнаружения - к добровольной сдаче оружия", - сказал Мухтар Кожаев.

Он сообщил, что на сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 381 уголовное дело, по которым под стражей содержатся 10 лиц. Такое количество дел объясняется тем, что по большинству уголовных дел уже приняты процессуальные решения.

На данный момент с обвинительным актом направлены в суд 359 дел в отношении 589 подозреваемых. Большинство из них привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков (449 лиц), незаконное хранение оружия (45), их хищение (38), угоны транспортных средств (10), грабежи (9) и хулиганства (6)", - сказал спикер.

По результатам рассмотрения в суде состоялись приговоры в отношении 460 лиц, из них осуждены: к ограничению свободы - 371; общественным работам - 4; штрафу - 5; к лишению свободы - 80 лиц, все за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, 13 человек судами освобождены от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба и примирением сторон.

Сейчас на рассмотрении судов остаются 55 уголовных дел в отношении 116 подсудимых.

В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге. В том числе: 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 550 единиц одежды, более 16 млн тенге.