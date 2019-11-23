Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Из Гонконга в связи с протестами выехали более 200 казахстанских студентов, передает Kazakhstan Today.

Генеральное консульство совместно с Ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге связалось со всеми казахстанскими студентами и рекомендовало всем покинуть территорию города. На сегодняшний день из Гонконга уехали 208 наших студентов. В ближайшее время покинут территорию города еще 14 студентов. Некоторые наши студенты уезжают из Гонконга, не уведомляя казахстанских дипломатов", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он напомнил, что в Гонконге не вводили чрезвычайного положения, и рекомендация о возвращении в Казахстан адресована только студентам, "так как университеты приостановили занятия до начала следующего семестра - до января 2020 года".

Остальным гражданам РК не рекомендуется посещать Гонконг без крайней необходимости до момента стабилизации ситуации с безопасностью.

Если вы вынуждены находиться в Гонконге, то просим принять все необходимые меры предосторожности. Наблюдать за информацией можно в СМИ и на официальном сайте Генерального консульства Казахстана в Гонконге", - добавил Смадияров.

В целом на консульском учете состоит 195 казахстанских студентов, но на связь с дипмиссией вышли около 250 студентов.

Мы им всем помогаем, оказываем консультационную помощь, при необходимости сопровождаем в аэропорт. Часть из обучающихся выразила пожелание остаться в Гонконге, так как чувствуют себя в безопасности", - пояснил представитель МИД РК, отметив, что со всеми оставшимися студентами дипломаты поддерживают связь, и в случае чего готовы всегда оказать им помощь.

18 ноября в Гонконге в ходе столкновений с протестующими был задержан гражданин Казахстана - студент первого курса Баптистского университета.

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