В Шымкенте задержали директора филиала ТОО "Гарант 24 ломбард"

Шымкент. 28 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Шымкента задержали и водворили в изолятор временного содержания директора филиала ТОО "Гарант 24 ломбард", передает Kazakhstan Today.

Как выяснилось, он путем обмана и злоупотребления доверием около 300 граждан завладел более 500 миллионами тенге, сообщает Polisia.kz.

Напомним, ранее был задержан директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард" , который также обманул своих вкладчиков и причинил им ущерб в размере более 100 миллионов тенге.

Досудебные расследования продолжаются.

Департамент полиции города Шымкент просит пострадавших от данных ТОО обратиться в ближайшие отделы полиции или позвонить по номеру 102.

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