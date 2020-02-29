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В Шымкенте задержали директора филиала ТОО "Гарант 24 ломбард"

28.02.2020, 10:56 7804
В Шымкенте задержали директора филиала ТОО "Гарант 24 ломбард"
Шымкент. 28 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Шымкента задержали и водворили в изолятор временного содержания директора филиала ТОО "Гарант 24 ломбард", передает Kazakhstan Today. 
 
Как выяснилось, он путем обмана и злоупотребления доверием около 300 граждан завладел более 500 миллионами тенге, сообщает Polisia.kz.
 
Напомним, ранее был задержан директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард", который также обманул своих вкладчиков и причинил им ущерб в размере более 100 миллионов тенге. 
 
Досудебные расследования продолжаются. 
 
Департамент полиции города Шымкент просит пострадавших от данных ТОО обратиться в ближайшие отделы полиции или позвонить по номеру 102.
 

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