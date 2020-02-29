В Шымкенте задержали директора филиала ТОО "Гарант 24 ломбард"

Как выяснилось, он путем обмана и злоупотребления доверием около 300 граждан завладел более 500 миллионами тенге, сообщает Polisia.kz.
Напомним, ранее был задержан директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард", который также обманул своих вкладчиков и причинил им ущерб в размере более 100 миллионов тенге.
Досудебные расследования продолжаются.
Департамент полиции города Шымкент просит пострадавших от данных ТОО обратиться в ближайшие отделы полиции или позвонить по номеру 102.
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