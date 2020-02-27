Директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард" задержан в Шымкенте (ВИДЕО)

После коллективного заявления от обманутых вкладчиков департаментом полиции города Шымкента начато досудебное расследование в отношении ТОО "ESTATE Ломбард" и ТОО "Гарант 24" по статье УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", напомнили в пресс-службе полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард" был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по задержанию директора филиала ТОО "Гарант 24", - отмечается в сообщении.
Напомним, владельцы ломбардов и микрокредитных организаций обманули более шести тысяч казахстанцев. 12 подозреваемых уже объявлены в межгосударственный розыск, 15 задержаны.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства