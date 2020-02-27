Директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард" задержан в Шымкенте (ВИДЕО)

Шымкент. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержан директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард", передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард" был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по задержанию директора филиала ТОО "Гарант 24", - отмечается в сообщении.





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