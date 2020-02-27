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Директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард" задержан в Шымкенте (ВИДЕО)

26.02.2020, 16:04 9775
Директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард" задержан в Шымкенте (ВИДЕО)
Шымкент. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержан директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард", передает Kazakhstan Today.
 
После коллективного заявления от обманутых вкладчиков департаментом полиции города Шымкента начато досудебное расследование в отношении ТОО "ESTATE Ломбард" и ТОО "Гарант 24" по статье УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", напомнили в пресс-службе полиции.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард" был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по задержанию директора филиала ТОО "Гарант 24", - отмечается в сообщении.        
 

 

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