В межгосударственный розыск объявили 12 подозреваемых по делу о ломбардах и финансовых пирамидах

Адилов отметил, что 12 подозреваемых уже объявлены в межгосударственный розыск.
К сожалению, часть из них скрылась еще до начала подачи заявлений граждан. Работает специальная оперативно-следственная группа по установлению их местонахождения и задержанию. 15 подозреваемых в настоящее время уже арестованы", - сказал он в кулуарах мажилиса парламента.
По словам представителя МВД, большая часть денег собиралась у граждан наличными, их инкассация также осуществлялась наличными.
"Совместно с Комитетом финансового мониторинга и Генпрокуратурой мы принимаем все меры по поиску похищенных денег и имущества. Сейчас могу сказать, что уже 40 млн тенге изъяты в ходе обысков. На 21 квартиру, 3 дома и 30 автомашин наложен арест", - сообщил Адилов.
Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы продолжают поступать заявления граждан на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный заём" о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом. В полицию обратились свыше 6 тыс. людей, которые с указанными организациями заключили 42 тыс. договоров. По их жалобам органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, уже привлекаются 1 менеджер и 12 директоров филиалов ломбардов. Сумма ущерба от "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный заём", по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге.
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