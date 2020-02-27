В межгосударственный розыск объявили 12 подозреваемых по делу о ломбардах и финансовых пирамидах

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов сообщил об изъятии 40 млн тенге и аресте имущества по уголовным делам о финансовых пирамидах и ломбардах, передает Kazakhstan Today.

Адилов отметил, что 12 подозреваемых уже объявлены в межгосударственный розыск.

К сожалению, часть из них скрылась еще до начала подачи заявлений граждан. Работает специальная оперативно-следственная группа по установлению их местонахождения и задержанию. 15 подозреваемых в настоящее время уже арестованы ", - сказал он в кулуарах мажилиса парламента.

По словам представителя МВД, большая часть денег собиралась у граждан наличными, их инкассация также осуществлялась наличными.

"Совместно с Комитетом финансового мониторинга и Генпрокуратурой мы принимаем все меры по поиску похищенных денег и имущества. Сейчас могу сказать, что уже 40 млн тенге изъяты в ходе обысков. На 21 квартиру, 3 дома и 30 автомашин наложен арест", - сообщил Адилов.





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