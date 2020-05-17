Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Более 2,9 млн казахстанцев получили вторую выплату 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 15 мая более 2,9 млн казахстанцев получили вторую выплату из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период действия режима чрезвычайного положения в размере 42 500 тенге", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве напомнили, что первый месяц для расчёта выплаты берётся за период с 16 марта по 15 апреля. Второй месяц - из расчёта действующего режима ЧП, с 16 апреля до 11 мая.

Таким образом, граждане, подавшие (независимо, когда было сделано назначение соцвыплаты) заявления до 16 апреля, при соответствии условиям, прописанным в правилах назначения выплаты из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, могут претендовать на выплату 42 500 тенге за второй месяц. Граждане, подавшие заявления с 16 апреля до 18.00 часов 11 мая, могут претендовать на выплату единожды.

Все заявления, поступившие до вышеуказанного срока, будут рассмотрены в установленном порядке и в случае соответствия заявлений условиям, прописанным в правилах назначения выплаты из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, социальная выплата 42 500 тенге будет назначена и выплачена", - пояснили в ведомстве.

Статус рассмотрения ранее поданного заявления можно уточнить на сайте 42500.enbek.kz.

Отмечается, что с момента введения выплаты ее получили 4,5 млн человек.





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