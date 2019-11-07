30 казахстанских компаний представили свою продукцию на международной выставке в Шанхае

Шанхай. 6 ноября. Kazakhstan Today - 30 казахстанский компаний представили свою продукцию на международной выставке в Шанхае, передает Kazakhstan Today.

Официальная делегация Республики Казахстан во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Алиханом Смаиловым принимает участие во 2-й китайской международной выставке "Сhina International Import Expo 2019" в Шанхае", - сообщили в АО "НК "Kazakh Invest".

В рамках выставки экономический и инвестиционный потенциал презентовали отечественные компании АО "НК "Kazakh Invest", АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НУХ "Байтерек", МФЦА, "Астана Экспо-2017", "Kazakh Export", "ЦРТП "Qaztrade", "Казахтуризм" и МЦПС "Хоргос".

Казахстанскую продукцию в национальном павильоне, площадь которого составляет 180 квадратных метров, представили порядка 30 отечественных компаний пищевой и сельскохозяйственной отраслей.

На полях выставки были организованы встречи с представителями международного бизнеса, обсуждены перспективные инвестиционные проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, информационных технологий, финансов, логистики, развития инфраструктуры и торговли.

Сегодня Китай занимает лидирующие позиции в мире по импорту различной продукции. Благодаря стратегическому расположению и общей границе с Китаем производители в Казахстане имеют очевидное преимущество. К слову, представители международного бизнеса проявили огромный интерес к инвестиционным проектам и возможностям Казахстана, что дает большие возможности для сотрудничества в будущем", - отметил в своем выступлении заместитель председателя правления "Kazakh Invest" Галым Узбеков.

В ходе выставки между казахстанской и китайским коммерческими организациями были подписаны экспортные контракты: соглашение на поставку подсолнечного масла и муки для предприятий Younghui и XinjiangSanBao; меморандум о намерении по приобретению 500 тыс. тонн ячменя для компании CITIC.

По информации организаторов Сhina International Import Expo 2019, на выставке представлены 78 экспонентов. За время ее работы, с 5 по 10 ноября, планируется участие 150 000 потенциальных покупателей из более 100 стран мира.

Аудиторией демонстрационных площадок являются представители национальных компаний, холдингов, венчурных организаций, турагентств, авиакомпаний, транспортных компаний, отелей, курортов, разработчики IT-решений и так далее.

При этом в церемонии открытия 2-й Китайской международной выставки импортных товаров в качестве глав иностранных делегаций участвуют ряд мировых лидеров, таких как президент Французской Республики Эммануэль Макрон, премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас, премьер-министр Республики Сербия Ана Брнабич, глава кабинета министров Ямайки Эндрю Холнесс и другие.

Организаторами данного мероприятия выступают Министерство коммерции КНР, Народное правительство Шанхая и Бюро международный импорт Экспо Китая.

Как напомнили в "Kazakh Invest", китайская сторона предложила Казахстану принять участие в качестве почетного гостя во 2-й китайской международной выставке "Сhina International Import Expo 2019" в ходе переговоров между президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином . Переговоры прошли в рамках XIX заседания Совета глав государств ШОС в Бишкеке 13 июня 2019 года.

В прошлом году в 1-й Китайской международной импортной выставке в Шанхае приняло участие свыше 3 тыс. компаний более чем из 130 стран мира. Двести из них входят в список 500 крупнейших предприятий мира. Было представлено около 5 тыс. наименований различной продукции и технологий на общей выставочной площади в 270 тыс. квадратных метров.

Масштабное мероприятие посетили 18 глав государств и правительств, а также около 160 тыс. покупателей.

В отличие от многих других выставок в КНР, это единственная международная выставка, посвященная исключительно импорту.

В нацкомпании напомнили, что КНР обладает второй по величине экономикой в мире, а также занимает второе место по импорту и потреблению. В ближайшие пять лет Китай будет импортировать товары и услуги на сумму $10 трлн, открывая возможности для предприятий из разных стран поставлять свои товары в Китай.

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