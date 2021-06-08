Мониторинговые группы выявили более 30 нарушений карантинных ограничений за выходные в Алматы

АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Мониторинговые группы с 4 по 7 июня выявили более 30 нарушений карантинных ограничений в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила региональная служба коммуникаций, в прошедшие выходные мониторинговые группы работали в усиленном режиме. В период с 4 по 7 июня в городе Алматы выявлено 36 нарушений установленных карантинных ограничений.

В ночь с 4 на 5 июня в Алматы выявили 19 нарушений карантина.

В списке нарушителей значатся: ресторан "Достар сарайы" Ауэзовского района, где проводилось свадебное мероприятие на 150 человек. В это же время в Бостандыкском районе функционировал ресторан Han Sarai, где проводилась свадьба, также в Медеуском районе функционировало кафе The Monkey, где находились порядка 150 посетителей. Еще одно нарушение выявлено в баре "Небо" Медеуского района, где находились около 120 человек.

В ночь с 5 на 6 июня мобильными группами проверяющих выявлено 14 нарушений установленных ограничений. В Наурызбайском районе функционировал ресторан "Ильхам", где проводилось торжественное мероприятие с приглашением 150 человек.

В Бостандыкском районе проверяющие выявили скопление людей на фуд-корте парка развлечений Hide Park, где находились около 150 человек.

В Медеуском районе функционировал с нарушениями ресторан "Атмосфера", где находились около 150 посетителей. Еще одно нарушение выявлено в "Лейд Найд Шоу", где находились около 200 человек.

В ночь с 6 на 7 июня в мегаполисе зарегистрировали всего 3 нарушения. Проверяющие обнаружили работающим компьютерный клуб "Дос", где находились около 40 человек. Также с нарушениями работал бар "Пинта" в Медеуском районе", где находились более 100 посетителей.

Сообщается, что всего с 20 марта по 7 июня выявлено 1088 нарушений установленных ограничений.

В акимате Алматы призывают жителей и гостей города воздержаться от посещения торжественных мероприятий, тоев, мест массового скопления людей в целях снижения риска заражения.

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