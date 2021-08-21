В Акмолинской области обсудили достижения страны за 30 лет Независимости

КОКШЕТАУ. 20 АВГУСТА - В рамках празднования 30-летия Независимости страны и в преддверии Дня Конституции в Кокшетау состоялся круглый стол "Тэуелсіз Казакстан: Жасампаздыкка толы жылдар. Акмола облысынын басты жетістіктері", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мероприятия общественные деятели, эксперты, представители НПО, бизнес-сообщества, депутатского корпуса, участники и победители проекта "100 новых лиц Казахстана", преподаватели учебных заведений обсудили достижения республики за 30-летний период суверенитета в контексте развития региона, а также вопросы истории государственности Казахстана, стратегии развития страны за годы Независимости, сообщает управление внутренней политики региона.

В своем выступлении заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова подчеркнула актуальность и значимость проведения данного мероприятия.

Сегодня весь мир с восхищением смотрит на достижения нашей страны за 30 лет. Нас всех объединяет общее стремление строить новое общество, государство и экономику. Мы успешно претворяем в жизнь политику Елбасы и президента по развитию страны и региона, двигаемся к достижению высокого уровня благосостояния наших граждан", - отметила Айна Мусралимова.

В рамках круглого стола с докладами о развитии гражданского общества, системы высшего образования, научной сферы, промышленности, реализации молодежной политики за годы Независимости выступили журналист, писатель-драматург Жабал Ергалиев, ректор Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова Марат Сырлыбаев, председатель Гражданского альянса области Ирина Терентьева, директор Акмолинского областного филиала Академии государственного управления при президенте РК, победитель проекта "100 новых лиц Казахстана" Белла Газдиева, директор АО "Кокшетауские минеральные воды" Станислав Максимец, руководитель областного молодежного ресурсного центра Мансия Есекеева и другие.

С обретением Независимости Первый Президент страны Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил на первый план необходимость приоритетного развития науки и образования. За период суверенитета страны в данной сфере произошли значительные изменения, были приняты документы, отвечающие всем потребностям экономической, общественной модернизации и учитывающие международные требования к системе образования", - акцентировал в своем выступлении ректор Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова Марат Сырлыбаев.

К слову, в юбилейный год в области реализовано свыше 7000 различных мероприятий. Введено в эксплуатацию порядка 20 инфраструктурных и социально-культурных объектов. До конца года запланировано открытие еще 60 объектов индустрии и социальной сферы.

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