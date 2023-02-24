В Алматы в случае землетрясения создадут свыше 380 пунктов помощи населению

Фото: МЧС РК

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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В случае возникновения разрушительного землетрясения и других природных ЧС в Алматы будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова (ППН). Об этом сотрудники департамента по ЧС Алматы рассказали сенаторам.





Они предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата", - пояснили в ДЧС.





МЧС РК





Кроме того, департаментом разработаны информационные таблички с QR-кодом, при сканировании смартфоном можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим пунктам. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тысяч домов).





Депутатам также рассказали о проводимых в Алматы регулярных сейсмотренировках. В организациях города их проведено свыше 3,5 тысячи, в общегородской сейсмотренировке участвовало свыше 600 объектов и 760 тысяч населения Алматы. Кроме того, каскадным методом обучается более полумиллиона населения города.





Исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС города Алматы Ерлан Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевые установки (зона покрытия - 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера".





Кроме того, в случае разрушительного землетрясения предусмотрена специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человек, а также 4060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.





Кроме того, в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации население будет эвакуировано в созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на специальном транспорте.





Сенатор Жанна Асанова предложила усилить работу по информированию жителей в бесплатном мобильном приложении "Дармен", чтобы каждый алматинец имел необходимую информацию и знал адреса пунктов приема пострадавшего населения.





Стоит отметить, что Алматы находится в 9-балльной сейсмозоне. По оценкам экспертов , в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.





Напомним, сегодня жители Алматы ощущали подземные толчки силой 2-3 балла от землетрясения на территории Таджикистана, которое произошло в 06.37. Эпицентр землетрясения расположен в 696 км на юго-запад от Алматы. Магнитуда составила 7,0. В 07.35 в 636 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана снова произошло землетрясение магнитудой 5,6.





В 08.01 казахстанские сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана магнитудой MPV 4,1. В 08.18 зарегистрировано землетрясение в 645 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана магнитудой 5,7.



