Кокшетау. 2 июля. Kazakhstan Today - Акмолинская область поможет Арыси восстановить 470 объектов. Об этом сегодня на информационной площадке региональной службы коммуникаций сообщил аким области Ермек Маржикпаев, передает Kazakhstan Today.

Одним из приоритетных поручений, данных президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в ходе визита в Арысь , является восстановление в первоочередном порядке жилого фонда и социальных объектов . В связи с этим с 27 июня рабочая группа во главе с моим заместителем Аскаром Муратулы находится в городе Арыси для восстановления жилых домов и объектов инфраструктуры. Сегодня проводится обследование 470 объектов: требуют проведения ремонтно-восстановительных работ 205 жилых домов, 3 социальных и 10 коммерческих объектов. В данное время на участке работают 5 компаний", - проинформировал аким области.

По информации управления внутренней политики Акмолинской области, необходимые средства будут выделены из местного бюджета.

В стороне не остались и жители области. Был открыт централизованный специальный счет и организован сбор средств в помощь пострадавшим через общественный фонд "Бастау Акмола". Активное участие принимает и бизнес-сообщество региона, в фонд помощи пострадавшим жителям в Арыси перечислили средства коллективы 70 предприятий области", - отметил руководитель региона.

Маржикпаев также сообщил, что в Кокшетау в рамках общереспубликанской акции "Арыс. Біз біргеміз!" при областном филиале партии "Nur Otan" и других партий, Секретариате Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, Ассоциации деловых женщин созданы штабы по сбору гуманитарной помощи. Сбор гуманитарной помощи также осуществляется волонтерами МОО "Жана толкын".

Особую заботу областной акимат оказывает детям из Арыси. Проводится работа по организации приема более 500 детей для их отдыха и оздоровления. Определены 7 баз для пребывания детей. Первые 145 детей вместе с 17 взрослыми сопровождающими прибыли в область 1 июля.

Также Ермек Маржикпаев сообщил, что сформирован десант для отправки в Туркестанскую область. В составе десанта 20 человек из числа волонтеров, психологов.

Акмолинцы всегда приходили на помощь нуждающимся. Это наш долг. Жителям Арыси мы продолжим оказывать помощь", - заключил аким области.

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