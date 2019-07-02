145 детей из Арыси прибыли в Акмолинскую область

Кокшетау. 1 июля. Kazakhstan Today - Сегодня в Акмолинскую область прибыла первая группа детей из города Арыси, передает Kazakhstan Today.

На перроне железнодорожного вокзала, где в этот день было особенно многолюдно и оживленно, царила теплая атмосфера. Детскую делегацию приехали встречать их ровесники, представители старшего поколения и жители поселка Бурабай, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Мы приняли 145 детей из города Арыси. Приехали дети различных возрастов - от 4 лет и старше - в сопровождении своих наставников. Это первая группа, всего на летний отдых мы примем около 500 детей. Дети прибыли сразу из эвакопункта Шымкента", - рассказала заместитель руководитель управления образования Ботагоз Дюсенова.

Как сообщили в управлении образования области, для ребят подготовили шесть лагерей - детские оздоровительные центры "Звездный", "Самырук", "Чайка", "Сокол", "Парус" и зона отдыха "Аврора Гарден".

За время пребывания в Бурабае детей ждут увлекательные экскурсии, конные маршруты, туристические походы, концерты детских творческих коллективов, знакомство с природным богатством и историко-культурным достоянием региона.

Помимо отдыха в лагерях, дети получат оздоровительные процедуры, запланирована работа по оказанию психологической помощи.

В УВП также сообщили, что 12 июля планируется принять вторую группу детей, еще 100 человек, и ожидается прибытие третьей группы в августе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства