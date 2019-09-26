Главврач горбольницы №4 Алматы отпущен под подписку о невыезде

"Избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.
Постановление является окончательным.
Напомним, главного врача городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца после смерти в Германии пациента - сына начальника департамента полиции Алматы. До перевода в Германию он был прооперирован в горбольнице №4 Алматы. После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег.
Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с арестом врачей в Алматы после смерти пациента.
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