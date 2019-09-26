Главврач горбольницы №4 Алматы отпущен под подписку о невыезде

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда отменила санкционированную ранее Специализированным межрайонным следственным судом Алматы меру пресечения главному врачу городской больницы №4 Алматы Канату Тезекбаеву, передает Kazakhstan Today.

"Избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Постановление является окончательным.

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