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Главврач горбольницы №4 Алматы отпущен под подписку о невыезде

25.09.2019, 18:06 9505
Главврач горбольницы №4 Алматы отпущен под подписку о невыезде
Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда отменила санкционированную ранее Специализированным межрайонным следственным судом Алматы меру пресечения главному врачу городской больницы №4 Алматы Канату Тезекбаеву, передает Kazakhstan Today. 
 
"Избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.
 
Постановление является окончательным.
 
Напомним, главного врача городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца после смерти в Германии пациента - сына начальника департамента полиции Алматы. До перевода в Германию он был прооперирован в горбольнице №4 Алматы. После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег. 
 
 

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