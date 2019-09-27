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Анестезиолога горбольницы №4 отпустили под подписку о невыезде

26.09.2019, 09:02 7696
Анестезиолога горбольницы №4 отпустили под подписку о невыезде
Фото: azh.kz
Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Анестезиолога городской клинической больницы №4 Аскара Тунгушбаева отпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы, передает Kazakhstan Today.

 
Напомним, главного врача городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца после смерти в Германии пациента - сына начальника департамента полиции Алматы. До перевода в Германию он был прооперирован в горбольнице №4 Алматы. 

После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег. 


 

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