Анестезиолога горбольницы №4 отпустили под подписку о невыезде

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Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Анестезиолога городской клинической больницы №4 Аскара Тунгушбаева отпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы, передает Kazakhstan Today.





Ранее был отпущен под подписку о невыезде главврач горбольницы №4 Алматы Канат Тезекбаев .





После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег.









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