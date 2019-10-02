Вынесший решение об аресте главврача горбольницы №4 Алматы судья отстранен от работы

Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - Вынесший решение об аресте главврача горбольницы №4 Алматы следственный судья Алматы Болатбек Загиев отстранен от работы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил пресс-секретарь Верховного суда Казахстана Айдос Садуакасов, "следственный судья Алматы Болатбек Загиев 22 сентября 2019 года согласился с решением о содержании под стражей врача К. Тезекбаева . 25 сентября апелляция отменила это решение, отказав департаменту экономических расследований и прокуратуре Алматы в санкционировании содержания под стражей и признав допущение по делу грубых и существенных нарушениях норм УПК при избрании данной меры пресечения".

"Следует отметить, что судья в отставке Б. Загиев работал следственным судьей всего неделю. Он привлечен к отправлению правосудия по представлению председателя Алматинского горсуда Н. Абдиканова на два месяца из-за большой судейской нагрузки на период отсутствия судьи, находящегося в отпуске по уходу за ребенком. В представлении Б. Загиев характеризован как опытный и квалифицированный судья с 20-летним судейским стажем. Решение о привлечении Б. Загиева к судейской деятельности отменено, отправлением правосудия он теперь не занимается. Вопрос о дисциплинарной ответственности судьи будет рассмотрен в порядке, предусмотренном нормами Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей", - проинформировал он.





Напомним, главного врача городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца после смерти в Германии пациента - сына начальника департамента полиции Алматы. До перевода в Германию он был прооперирован в горбольнице №4 Алматы.





После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег.





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