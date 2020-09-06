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В Алматы 6 сентября будет работать общественный транспорт

05.09.2020, 16:46 10936
Алматы. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы 6 сентября будет работать общественный транспорт, передает Kazakhstan Today.
 

6 сентября общественный транспорт будет работать", - сообщили в ТОО "Транспортный холдинг Алматы".

 
Напомним, сегодня общественный транспорт в городе работает согласно графику выходного дня.
 
 

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