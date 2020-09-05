5 сентября в Алматы будет работать общественный транспорт

Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - Как сообщается на Facebook-странице "Общественный транспорт Алматы", это решение принято по просьбе жителей, передает Kazakhstan Today.

Внимание! Уважаемые пассажиры, по просьбе жителей, завтра, 5 сентября, общественный транспорт, включая метро, будет работать согласно графику выходного дня", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что на линии выйдет меньшее количество транспорта. Интервал будет больше, чем в будние дни.

Ранее сообщалось, что в Алматы усилят ограничения в выходные дни.

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