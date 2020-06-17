Полиция Алматинской области выяснила, кто избил 79-летнюю пенсионерку

Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области установила подозреваемую в избиении 79-летней пенсионерки в Жетыгене, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 14 июня в ЦРБ Илийского района с множественными телесными повреждениями поступила 79-летняя женщина, проживающая в селе Жетыген. При опросе пострадавшая пояснила, что проживает одна, телесные повреждения получила, находясь у себя дома, в результате падения. От подачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы отказалась. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), сообщает портал Polisia.kz

В ходе досудебного расследования стражи порядка установили 70-летнюю жительницу села Жетыген, которая призналась в том, что избила свою знакомую черенком от лопаты в результате ссоры. Вещественное доказательство, как орудие преступления, направлено на экспертизу.

Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке". Все подробные обстоятельства будут известны в ходе досудебного расследования.

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