В Жамбылской области игроман украл 8 млн тенге и проиграл их в букмекерской конторе

Тараз. 3 октября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области прокуроры обратили свое внимание на незаконный игорный бизнес после того, как в области было зафиксировано несколько преступлений, совершенных игроманами, передает Kazakhstan Today.

Шуской межрайонной прокуратурой приняты меры по пресечению незаконной организации игорного бизнеса в связи установлением фактов совершения тяжких преступлений гражданами, у которых наблюдалась игровая зависимость. К примеру, в районе заведующий складом совершил хищение на 8 млн тенге и осужден за это на 4 года лишения свободы. Как выяснилось, он проиграл все деньги в букмекерской конторе за 5-6 дней. Аналогично работник скотоводства растратил в букмекерской конторе имущество на 5 млн тенге", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

После этих фактов прокурор, предварительно установив в управлении государственных доходов наличие лишь одной зарегистрированной букмекерской конторы в районе, совместно с уполномоченными органами организовал проведение оперативно-розыскных мероприятий.

В результате установлены два факта организации незаконного игорного бизнеса в магазине и гостинице, где конфисковано 15 компьютеров и 13 процессоров. Виновные лица преданы суду по статье УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса".

С начала года по области в едином реестре досудебных расследований всего зарегистрировано 11 фактов организации незаконного игорного бизнеса, из них 10 дел переданы в суд, в настоящее время осуждено двое граждан к различным видам наказаний", - уточнили в пресс-службе.





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