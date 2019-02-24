Пресечена деятельность 4 транснациональных организованных преступных групп - МВД РК

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Пресечена деятельность 4 транснациональных организованных преступных групп, контролировавших незаконную деятельность 48 игорных заведений в 17 городах Казахстана, передает Kazakhstan Today.





"Специальной группой МВД при содействии Генеральной прокуратуры было проведено 5 масштабных оперативно-следственных мероприятий, в результате которых пресечена деятельность 4 транснациональных организованных преступных групп, контролировавших незаконную деятельность 48 игорных заведений в 17 городах страны", - сообщили в пресс-службе МВД РК.





По данным ведомства, организаторами и руководителями преступной деятельности являются граждане США, Испании, Непала, Болгарии, России и Кыргызстана.





По делу проходит более 40 подозреваемых лиц, 9 из них находятся под арестом. Материалы дела с исчерпывающими доказательствами переданы в суд и в настоящее время в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны проходит судебное разбирательство", - проинформировали в МВД.





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