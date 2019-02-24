Неустойчивая погода ожидается сегодня на территории Казахстана

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - С прохождением фронтальных разделов по республике сегодня ожидается неустойчивый характер погоды, местами на западе, северо-западе, днем на севере пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами 25 метров в секунду, местами метель. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, ночью ветер 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами низовая метель.

В Актюбинской, Костанайской, днем Акмолинской областях местами ожидаются низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, в Костанайской местами туман.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ночью и утром ожидается ветер 15-20 метров в секунду, в Туркестанской - туман.

В Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, ночью и утром Восточно-Казахстанской областях местами туман.

В Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, местами Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ночью ожидается сильный мороз.

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