Еще в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 17 февраля в Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области ожидаются юго-западный, западный ветер 17 февраля местами 15-20, днем порывы 23 метра в секунду, 18 февраля местами 15-20 метров в секунду, 19 февраля 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду; 18-19 февраля местами туман, гололед. Вероятность шторма составляет 90-95%.

17 февраля в Мангистауской области местами ожидаются метель, гололед, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. В Актау 17 февраля ночью ожидается метель, гололед, ветер северо-западный 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

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