Неустойчивая погода с осадками ожидается сегодня на большей территории Казахстана

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юге днем в горах сильный дождь. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидаются усиление ветра до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду, местами метель, туман, гололед.

В Костанайской, Карагандинской областях ожидаются местами низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области местами туман, в Костанайской области местами порывы ветра до 23 метров в секунду.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами туман, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя ветер 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами туман. Днем в Атырауской области ветер 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства