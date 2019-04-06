Имам укорил жителей Атырауской области в проведении излишне пышных поминок

Атырау. 5 апреля. Kazakhstan Today - Представитель ДУМК по Атырауской области, главный имам центральной мечети "Имангали" Батыржан Мансуров подписал и распространил среди мусульман региона объявление об обязательных блюдах поминального обеда, передает Kazakhstan Today.

В перечень обязательных блюд входят бауырсаки, семь шелпеков-лепешек, хурма, урюк, тары-талкан, сметана, сливочное масло и одно горячее блюдо (рис), сообщает портал " Мой город ".

Как отметил главный имам Атырауской области, такое объявление вынуждены распространять, так как атыраусцы в последнее время организовывают поминки излишне пышно.

По данным портала, эту тему поднимали и на одном из общественных советов в областном акимате, где многие также выразили мнение, что на поминках столы ломятся от яств. С мнением имама согласны и в православном Успенском соборе. Священник Михаил Соколов также отметил на поминальных обедах исключительно необходимые продукты, а не дорогие деликатесы и излишества.

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