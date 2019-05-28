Дирижёры и вокалисты мира выступили в Талдыкоргане

Талдыкорган. 27 мая. Kazakhstan Today - В рамках программной статьи "Рухани жангыру" в Драматическом театре имени Бикен Римовой в Талдыкоргане состоялся гала-концерт V Международного конкурса дирижеров "Алтын таякша" и вокалистов "Кестелi орамал", посвященный творчеству выдающего казахского композитора, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Мукана Толебаева, передает корреспондент агентства.

Организаторами мероприятия выступили акимат Алматинской области, региональное управление культуры, архивов и документации, а также областной центр народного творчества.

Основной целью конкурса является повышение профессионального мастерства отечественных дирижеров, обмен опытом, открытие новых имен в музыкальной сфере, пополнение казахской музыки интересными произведениями, повышение конкурентного потенциала песен и кюев казахского народа.

"Я несказанно рада и удивлена проведению конкурса в таком небольшом городке с таким масштабным размахом. Уникальность конкурса прежде всего в том, что дирижеры и вокалисты выступали на одной сцене, и в финале дирижеры аккомпанировали вокалистам. В России таких конкурсов нет. Мероприятие прошло на высоком уровне. Победили достойные и лучшие. Соревнование собрало на одной сцене и студентов, и состоявшихся солистов оперы и театра. Думаю, для студентов это большая школа", - отметила народная артистка РФ, доцент Российского Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского Наталья Заварзина.

V Международный конкурс дирижеров и вокалистов проходил в два этапа и по двум номинациям. Награждение победителей состоялось на финальном гала- концерте. Участники, ставшие лауреатами конкурса, были награждены памятными дипломами и ценными призами.

"Хотелось бы выразить благодарность акиму области Амандыку Габбасовичу за поддержку таких важных культурных мероприятий. Из года в год уровень конкурса растет. Последние четыре года он проходил на республиканском уровне, а в этом году вышел на международный. Определяло победителей профессиональное жюри из Америки, Узбекистана, России и Казахстана. Это важное события для продвижения современной казахстанской культуры в глобальном мире и развития песенного искусства, поиска молодых талантов. Всего было заявлено 50 вокалистов, из них прошли 17, и 25 дирижеров из них прошли 18. Также поступали и видео-заявки. Мы выбрали самых талантливых", - рассказал Заслуженный деятель РК, член союза композиторов РК, профессор, композитор, дирижер Али Алпысбаев

Победителей поздравил заместитель акима Алматинской области Акан Абдуалиев и вручил Гран-при участникам из города Нур-Султан: дирижеру Руслану Баймурзину и вокалисту Малику Азату.

На праздничном концерте выступили самые талантливые музыканты. Среди них лауреатами третьей степени в номинации "Дирижер" стали Бекболат Абдиберикулы (Алматы), Медет Есбергенов (Талдыкорган), Куаныш Исмаилов (Шымкент), лауреаты второй степени - Шохрух Садиков (США, город Канзас), лауреаты первой степени Берик Оразалин (Костанайская область), Анастасия Лоботая (Беларусь).

"Очень радушный прием, спасибо организаторам. Я впервые дирижировала оркестром казахских народных инструментов, что очень интересно и позволяет проникнуться культурой народа. Отличный гала-концерт. Уровень коллег замечательный. Я занималась музыкой с 7 лет по классу "аккордеон", но с течением времени увлеклась дирижированием. Оркестр - это тоже инструмент, которым тяжело управлять. Нужно владеть психологией людей, отличной мануальной техникой и знать большой объем информации", - рассказала Анастасия Лоботая.

Продолжилась церемония награждением победителей среди вокалистов. Лауреатами третьей степени в номинации стали Дамир Садвакасов (Алматы) и Мадина Малибекова (Талдыкорган), второй степени - Балуан Беркенов (Алматы), Динмухамед Кошкинбаев (Алматы), первой степени - Акылбек Пиязов (Узбекистан), Гулдана Алдадосова (Нур-Султан).

В завершение вечера зрители насладились прекрасным концертом талантливых дирижеров и вокалистов.

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