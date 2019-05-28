Дирижёры и вокалисты мира выступили в Талдыкоргане

Организаторами мероприятия выступили акимат Алматинской области, региональное управление культуры, архивов и документации, а также областной центр народного творчества.
Основной целью конкурса является повышение профессионального мастерства отечественных дирижеров, обмен опытом, открытие новых имен в музыкальной сфере, пополнение казахской музыки интересными произведениями, повышение конкурентного потенциала песен и кюев казахского народа.
"Я несказанно рада и удивлена проведению конкурса в таком небольшом городке с таким масштабным размахом. Уникальность конкурса прежде всего в том, что дирижеры и вокалисты выступали на одной сцене, и в финале дирижеры аккомпанировали вокалистам. В России таких конкурсов нет. Мероприятие прошло на высоком уровне. Победили достойные и лучшие. Соревнование собрало на одной сцене и студентов, и состоявшихся солистов оперы и театра. Думаю, для студентов это большая школа", - отметила народная артистка РФ, доцент Российского Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского Наталья Заварзина.
V Международный конкурс дирижеров и вокалистов проходил в два этапа и по двум номинациям. Награждение победителей состоялось на финальном гала- концерте. Участники, ставшие лауреатами конкурса, были награждены памятными дипломами и ценными призами.
"Хотелось бы выразить благодарность акиму области Амандыку Габбасовичу за поддержку таких важных культурных мероприятий. Из года в год уровень конкурса растет. Последние четыре года он проходил на республиканском уровне, а в этом году вышел на международный. Определяло победителей профессиональное жюри из Америки, Узбекистана, России и Казахстана. Это важное события для продвижения современной казахстанской культуры в глобальном мире и развития песенного искусства, поиска молодых талантов. Всего было заявлено 50 вокалистов, из них прошли 17, и 25 дирижеров из них прошли 18. Также поступали и видео-заявки. Мы выбрали самых талантливых", - рассказал Заслуженный деятель РК, член союза композиторов РК, профессор, композитор, дирижер Али Алпысбаев
Победителей поздравил заместитель акима Алматинской области Акан Абдуалиев и вручил Гран-при участникам из города Нур-Султан: дирижеру Руслану Баймурзину и вокалисту Малику Азату.
На праздничном концерте выступили самые талантливые музыканты. Среди них лауреатами третьей степени в номинации "Дирижер" стали Бекболат Абдиберикулы (Алматы), Медет Есбергенов (Талдыкорган), Куаныш Исмаилов (Шымкент), лауреаты второй степени - Шохрух Садиков (США, город Канзас), лауреаты первой степени Берик Оразалин (Костанайская область), Анастасия Лоботая (Беларусь).
"Очень радушный прием, спасибо организаторам. Я впервые дирижировала оркестром казахских народных инструментов, что очень интересно и позволяет проникнуться культурой народа. Отличный гала-концерт. Уровень коллег замечательный. Я занималась музыкой с 7 лет по классу "аккордеон", но с течением времени увлеклась дирижированием. Оркестр - это тоже инструмент, которым тяжело управлять. Нужно владеть психологией людей, отличной мануальной техникой и знать большой объем информации", - рассказала Анастасия Лоботая.
Продолжилась церемония награждением победителей среди вокалистов. Лауреатами третьей степени в номинации стали Дамир Садвакасов (Алматы) и Мадина Малибекова (Талдыкорган), второй степени - Балуан Беркенов (Алматы), Динмухамед Кошкинбаев (Алматы), первой степени - Акылбек Пиязов (Узбекистан), Гулдана Алдадосова (Нур-Султан).
В завершение вечера зрители насладились прекрасным концертом талантливых дирижеров и вокалистов.
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