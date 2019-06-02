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Пострадавшие в ДТП в Италии граждане Казахстана вернулись на родину

01.06.2019, 10:56 8452
Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - Казахстанки, пострадавшие в Италии при аварии пассажирского автобуса, вернулись на родину, передает Kazakhstan Today.
 
Две женщины получили множественные травмы и больше недели провели в реанимации. Итальянские врачи не разрешали транспортировку, но в итоге нашим специалистам это все же удалось. Чтобы осуществить безопасную транспортировку двух наших соотечественниц, был организован специальный рейс санитарной авиации, сообщает Первый канал "Евразия". 
 
Из Казахстана в Италию вылетели 2 специальные бригады врачей. После совместного консилиума европейские медики дали разрешение на транспортировку. 
 

Во время транспортировки никаких сложностей не было. Вылетела наша спецбригада, высокоспециализированная. 2 реаниматолога и 2 фельдшеров. Мы постоянно были на связи с консулом, с нашими врачами", - сообщил директор представительства национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК Нурдаулет Умирбеков. 

 
Состояние женщин по-прежнему остается тяжелым, но стабильным. Из аэропорта их сразу доставили в больницы. Одну пациентку будут лечить врачи 7 Городской больницы, другую специалисты Совминовской больницы.
 

Мы узнали совершенно случайно из новостей, и после этого мы смогли дозвониться отцу. Он был в шоке, сказал, что автобус перевернулся, что они в больнице, что он в порядке, но у мамы какие-то травмы. Он пока не знает, какие, потому что она в реанимации", - рассказала дочь одной из пострадавших Светлана Жакутова.

 
Пациенток положили в травматологические отделения. Врачи пока не берутся давать каких-либо прогнозов. Сейчас женщинам назначено комплексное обследование, после которого будет составлен план лечения. 
 
Напомним, авария пассажирского автобуса с 60 туристами в Италии произошла 22 мая. Тогда погибла гражданка России и еще 37 человек получили ранения. Среди пострадавших были 9 наших соотечественников. Все они уже вернулись на родину.
 

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