На большей части территории Казахстана в воскресенье сохранится неустойчивая погода

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 9 июня 2019 года сохранится неустойчивая погода, передает Kazakhstan Today.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке и востоке сильные, лишь на западе и юго-западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем шквал, возможен град, усиление ветра местами 15-20, порывы 23 метров в секунду.
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра в Акмолинской, в Северо-Казахстанской областях до 15-20, в Алматинской области до 17-22 метров в секунду.
В Костанайской области местами ожидается гроза, усиление ветра ночью местами, днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра утром и днем до 15-20 метров в секунду.
В Карагандинской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Павлодарской области местами ожидаются гроза, днем шквал, возможен град, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.
В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства