На большей части территории Казахстана в воскресенье сохранится неустойчивая погода

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 9 июня 2019 года сохранится неустойчивая погода, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке и востоке сильные, лишь на западе и юго-западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем шквал, возможен град, усиление ветра местами 15-20, порывы 23 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра в Акмолинской, в Северо-Казахстанской областях до 15-20, в Алматинской области до 17-22 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается гроза, усиление ветра ночью местами, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра утром и днем до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, днем шквал, возможен град, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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